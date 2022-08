Peter Bossu bundelt poëzie in ‘Nu we hier toch zijn’

Met de dichtbundel ‘Nu we hier toch zijn’ geeft Peter Bossu uit Lampernisse gevolg aan de oproep van Jan Van Herreweghe, bezieler van het project Beschreven Land rond schrijver Clem Schouwenaars, om van Lampernisse een literair dorp te maken.

Het project Beschreven Land zet auteur Clem Schouwenaars in de kijker naar aanleiding van de 50ste verjaardag van het verschijnen van De Seizoenen, een boek waarin hij onder meer Lampernisse beschrijft; Schouwenaars woonde er een tijdje. Kunstenaars, fotografen en schrijvers zetten in Beschreven Land het landschap van de IJzervallei, het huis en de leefgewoonten van Schouwenaars centraal.

Dat gebeurt aan de hand van concerten, voordrachten, fiets- en wandelroutes, een beelden- en poëzieroute en een tentoonstelling die nog tot 26 augustus in de voormalige kerk van Lampernisse te bezoeken is.

Toneelstukken

Bij de vernissage van die tentoonstelling sprak Jan Van Herreweghe, gewezen bibliothecaris van Harelbeke, die zich tot doel stelt het oeuvre van Clem Schouwenaars onder de aandacht te brengen, de hoop uit dat Lampernisse een literair dorp zou worden. Die oproep viel alvast bij Peter Bossu (57), gehuwd met Nele Dehaemers en papa van Mara, Ireen en Bavo, niet in dovemansoren.

Peter is niet aan zijn proefstuk toe wat schrijven betreft: hij schreef onder meer al toneelstukken zoals La Palma, ’t land van Belofte waar heel goede kritiek op kwam en Suskewiet, een kindertheater over een jongen die droomde dat hij graag confituur dronk. Nu heeft Peter een nieuwe dichtbundel klaar: Nu we hier toch zijn. “Ik schrijf al poëzie sinds ik een jaar of 16, 17 ben”, start Peter zijn verhaal.

Blootgeven

“Ik lees ook veel gedichten en regelmatig werden mijn gedichten goed gepubliceerd. Vroeger stuurde ik ook regelmatig mijn gedichten op naar ‘echte dichters’. Ik ben steeds blijven schrijven en af en toe kon ik wat publiceren. Even droomde ik van een wielercarrière, maar toch nam het schrijven de bovenhand. Een hele tijd terug proefde ik ook even van het politieke spel.

Men kan zich niet meer blootgeven dan in de politiek en in zijn eigen creaties. In mijn gedichten geef ik een stuk van mijn ziel bloot. Ik hou van schrijven en, naast vrouw en kinderen, mijn werk als natuur- en milieubeschermer, vind ik poëzie heel belangrijk, net zoals het schilderen. Ik kan niet langer eendimensioneel denken en zijn”, vertelt Peter nog.

De dichtbundel is er gekomen dankzij de aanmoediging van enkele vrienden. “Ik leerde lange tijd terug Johan Lowie kennen toen we samen bij Natuurpunt werkten. John, zoals ik hem noem, woont tegenwoordig in de Verenigde Staten en is illustrator. Regelmatig stuurde ik iets van mijn werken naar hem door. Hij maakte de illustraties voor deze dichtbundel. Ook naar Luc Wallyn stuurde ik bij gelegenheid wel eens een stukje door. Zij waren onder anderen diegenen die mij aanzetten tot doordoen en de gedichtenbundel uit te geven”, zegt Peter.

Emoties

“Ook Jan Van Herreweghe las de gedichten, zijn reactie luidde dit is een mooi voorbeeld van een bibliografie van het leven tot nu toe en dat is ook exact wat het is. Het roept emoties op bij de mensen. Dus heb ik een selectie gemaakt tussen de gedichten die ik al schreef en ze laten bundelen. De titel Nu we hier toch zijn wijst naar ‘we kunnen er maar beter iets groots van maken’.”

Nu we hier toch zijn is een uitgave van Uitgeverij De Bok en werd geïllustreerd met tekeningen van Johan Lowie. De gedichtenbundel is voor 20 euro te koop bij Mario’s kranten- en boekenwinkel in Kaaskerke, Graficus Rein in de Gasthuisstraat in Diksmuide en Den Appel in Lichtervelde en kan ook besteld worden door het bedrag + 3 euro verzendkosten, over te schrijven op rekening BE36 0630 7262 8581 van Peter Bossu met vermelding ‘Nu we hier toch zijn’ en je postadres.

(ACK)