Na hotel, camping en chalets opent Plopsaland nu zijn eerste villa’s: “Geen kabouterhuisje, maar een villa in Engelse landhuisstijl”

Plopsaland De Panne is het eerste pretpark in België waar je op zoveel verschillende manieren kan overnachten. Het nieuwste paradepaardje dat dit weekend opent is Plopsa Village. De eerste 15 van de 55 huisjes in Engelse landhuisstijl zijn afgewerkt. Geen Plop, Maya de Bij of K3 wanneer we de deur openen. Zo ziet het nieuwste logeeradresje eruit en zoveel kost het.

Het is al een paar jaar dat Plopsaland investeert in logeermogelijkheden. Het Plopsaland Theater Hotel met 117 kamers, de Plopsa Camping met 57 plaatsen en de 21 Studio 100 chalets zijn reeds afgewerkt. Nu opent het pretpark in De Panne Plopsa Village. “We zochten een extra formule die een nog ruimer publiek kon aanspreken”, zegt woordvoerder Gunther Tijsmans.

“Het resultaat is Plopsa Village. De eerste vijftien villa’s voor zes, acht of twaalf personen zijn nu open. Er is gekozen voor de Engelse landhuisstijl, maar wie goed kijkt, zal hier en daar wel een accent van Studio 100 opmerken. Let bijvoorbeeld op de deurknoppen en kijk eens goed naar de buitenkant van de villa’s. Onze chalets zijn volledig gethematiseerd, daarom kozen we voor Plopsa Village voor een neutralere look.”

Paasvakantie als deadline

Tegen de paasvakantie moeten alle 55 villa’s volledig afgewerkt zijn. Plopsa investeert ruim 23,5 miljoen euro in het project. “Volgend voorjaar komt er een rechtstreekse toegang tussen onze verblijven in de Duinhoekstraat en het pretpark via de Wickie Zone. Nu moeten de gasten nog de algemene pretparkparking gebruiken of te voet wandelen van het resort naar de ingang. Met Plopsa Village mikken we op grotere gezinnen of families. De huisjes zijn mooi ingericht met een woonkamer, grote eettafel en een keuken met alle faciliteiten. Afhankelijk van de grootte zijn er één of twee badkamers. In een aantal villa’s is ook een sauna aanwezig. Meestal telt de villa een verdiep, maar uiteraard zijn er een paar ook toegankelijk voor andersvaliden.”

In Plopsa Village is het enkel mogelijk om vanaf twee nachten te boeken. “Stel dat een familie met zes personen komt overnachten van vrijdag tot zondag, dan kost dat verblijf nu 1334 euro”, berekent Gunther. “In die prijs zit de toegang tot Plopsaland, Plopsaqua en de parking. De gasten krijgen ook korting op de shows. Voor deze kerstvakantie zijn reeds 86 procent van de villa’s geboekt. Er is hier en daar dus nog wel plaats voor wie wil genieten van een magisch verblijf.”

Regio ontdekken

Maar valt er in het pretpark wel genoeg te beleven voor drie dagen? “Tuurlijk”, klinkt de woordvoerder overtuigd. “Bovendien kunnen de gasten ook naar de kust trekken of de regio ontdekken. De villa’s zijn zo mooi uitgerust dat de mensen er tot rust kunnen komen. Even geen drukte van animatie, maar wel tijd voor elkaar.”

Alle logies in Plopsaland samen geven vast werk aan 34 personeelsleden. Die equipe wordt aangevuld met flexi’s en jobstudenten. “Met het pretpark blijven we inzetten op extra beleving en shows. Volgend jaar kijken we alvast uit naar een grote parade. Concrete plannen voor nieuwe attracties zijn er niet, maar uiteraard blijven we brainstormen.” (GUS/foto Plopsa)