Volkszanger Johny Turbo overleed 25 jaar geleden: “Hij hielp altijd zijn medemens”

Op maandag 6 januari is het 25 jaar geleden dat Johny Turbo overleed. Hij leeft nog verder dankzij een documentaire, een plein in Kortrijk dat naar hem vernoemd werd en natuurlijk ook het Kortrijkse anthem ‘Vis in de Leie’. Wij gingen praten met Adelbert Algoed, de ‘nachtburgemeester van Kortrijk’, die vele herinneringen aan hem heeft.

Op 6 januari is het exact 25 jaar geleden dat de Kortrijkse volkszanger en cultheld Ivan Carlier, beter bekend als Johny Turbo, het leven liet na een strijd tegen kanker. Na al die jaren zijn de klassiekers uit zijn oeuvre nog lang niet vergeten in de regio. Vooral in Kortrijk is hij een cultheld.

‘t Fonteintje

Adelbert Algoed, de ‘nachtburgemeester van Kortrijk’, houdt de herinnering aan Turbo levend. Hij hield aan het einde van de jaren ‘80 en het begin van de jaren ‘90 het café ’t Fonteintje open, waar Ivan Carlier weleens in de nachtelijke uren binnensprong. “Kijk, ze zeggen van Johny Turbo weleens dat hij 1.000 vrienden had, maar omdat mijn café vaak tot heel laat open was, kwam hij hier geregeld binnen. Hij kon bij mij z’n hart luchten en we hadden een goede verstandhouding. Zijn allereerste optreden vond ook plaats in mijn café, inclusief de eerste persconferentie! Dat moet eind de jaren 80 geweest zijn.”

“Hij was iemand die een hekel had aan onrecht en was zeker sociaal. Als hij kon, zou hij altijd een medemens helpen. Wat ook waar is, is dat hij wist wanneer hij serieus moest zijn als je hem iets vertelde. Let op! Hij kon je ook wel echt uitlachen, maar kon goed inschatten wanneer dat niet aan de orde was.”

Johny Turbo hield trouwens ook zelf een café open in Kortrijk. Hij was een artiest die zich helemaal niet boven de mensen wou verheffen. Zo kon hij de strubbelingen van de maatschappij perfect vatten en in het dialect vertalen. Zo is ‘Margrietje’ een aanklacht tegen vrouwenmishandeling, ‘Vis in de Leie’ tegen milieuvervuiling en ‘Beroepsslaapkamerdeur’ tegen de vakbonden.

Erfgoed

“Het is eigenlijk bijna Vlaams erfgoed”, zegt Adelbert erover. “Ik ben dikwijls in onder andere Oostende, de Westhoek en zelfs Brussel en overal kennen ze hem. Ik zat zelfs ooit eens in Berlijn te eten in een Thais eethuisje en ik hoorde de muziek van z’n lied ‘Bangkok’, met Thaise tekst. Oftewel is dat lied tot in Thailand geraakt, oftewel moet hij zich op een Thais lied hebben gebaseerd.”

De nachtburgemeester heeft overigens nog een hilarische anekdote over dat lied. “Velen denken dat hij zich voor ‘Bangkok’ had gebaseerd op een reis naar Zuidoost-Azië, maar niets is minder waar. Hij haalde zijn inspiratie bij mij aan de toog, ergens halverwege de jaren ’80. Ik vertelde hem dat ik een meisje had leren kennen en dat het moment ik ermee naar bed wilde gaan ze een piemel bleek te hebben!”, lacht hij.

Adelbert legt ook uit hoe hij aan zijn officieuze titel van nachtburgemeester komt. “In 2007 was er een online verkiezing via een Kortrijkse blog waarin bepaald zou worden wie de ‘nachtburgemeester van Kortrijk’ was. Ik won die wedstrijd blijkbaar en draag de titel sindsdien. Waarom? Ik steun de lokale horeca en evenementen alleszins wel goed. Ik ga van het Parkhotel, naar Den Chips tot de Estaminet. Overal kan je me vinden! Ik ben wel al wat minder actief dan in 2007. Het aanbod is natuurlijk ook wat verminderd.”

Naast nachtburgemeester is hij ook kunstenaar. Zo tekende hij twee hoezen voor Johny Turbo, die van ‘Sint-Niklaas’ en ‘Maandag’. “Johny Turbo heeft zelfs nog een nummer geschreven aan mijn toog!”, weet Adelbert nog goed. “En ik heb ook nog in de studio meegezongen voor het lied ‘KVK’. Zijn liedjes zijn allemaal ambiance.”

Wat weet Adelbert nog van die bewuste 6 januari 2000? “Op dat moment had ik niet veel contact meer met hem. Ik was toen niet langer in Kortrijk en kwam het te weten via kennissen. Met de begrafenis zat de kerk wel echt bomvol.”