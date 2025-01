25 jaar na zijn dood is Johny Turbo springlevend… dankzij coverband: “Zijn muziek zat eigenlijk verrassend goed in elkaar”

Een kwarteeuw geleden overleed de Kortrijkse volkszanger Johny Turbo. Vandaag worden zijn nummers nog steeds uit volle borst meegezongen door jong en oud. Dat is mede de verdienste van de Turbo Alive Band, die zijn hits met een volwaardige bezetting op de grote festivalpodia brengt. “Dranouter, bel ons!”

De Turbo Alive Band is naar verluidt ‘de enige echte’ Johny Turbo tribute band. Zij brengen dus louter nummers van de in 2000 overleden Kortrijkse volkszanger, als een muzikale hommage aan Ivan Carlier. En dit al sinds 2008. “Hij trad live on tape op en was dikwijls alleen maar vergezeld van een bak bier op het podium”, zegt drummer en oprichter Bert Meersman. Net als enkele andere bandleden zag hij Johny Turbo enkele keren aan het werk, toen hij zelf nog een prille tiener was. “Wij zijn echter met tien muzikanten, om zo de muziek alle eer aan te doen. Wie goed luistert, weet immers dat zijn nummers verrassend gelaagd zijn en goed ineen steken. Niet alleen tekstueel was er dus dikwijls een dubbele bodem. Kompel Verrompel componeerde hij bijvoorbeeld toen hij zijn levenseinde voelde naderen. Daarmee was hij dus een echte trendsetter, vóór andere artiesten als David Bowie of Leonard Cohen.”

Van alle tijden

Toch linken we Johny Turbo vooral aan zijn songteksten, in zijn eigen Kortrijks dialect. “Die blijven mensen tot op vandaag aanspreken en zelfs de jeugd zingt zijn hits uit volle borst mee. Vis in de Leie is immers het lijflied van KV Kortrijk en op Festival Dranouter weerklinken elk jaar nummers uit zijn repertoire in de biertent. Wij willen er mee voor zorgen dat men die vuilgebekte, maatschappijkritische zanger over honderd jaar nog steeds kent”, zegt zanger Nicolas Bonnie Turbo Debonne.

“Johny zou versteld staan van waar wij zijn muziek nu nog brengen, voor duizenden liefhebbers”

“Wij treden zowel op in culturele centra als op Kamping Kitsch, en passen dus in uiteenlopende settings en voor verschillende doelpublieken. Dranouter staat helemaal bovenaan onze wishlist. Eigenlijk moéten we daar deze zomer gewoon staan, nu het vijfentwintig jaar geleden is dat Johny Turbo overleed. Een warme oproep dus aan de programmatoren: bel ons!”, lacht hij. “Daarnaast lijkt het ons ook leuk om eens over de provinciegrenzen op te treden, bijvoorbeeld voor een West-Vlaamse studentenclub in Gent of Leuven.”

Harmonie

De band hoopt dus zoveel mogelijk shows te versieren in dit jubileumjaar, om zo hun idool trots te maken. “Hij zou versteld staan van waar wij zijn muziek nu nog brengen, voor duizenden liefhebbers. We willen graag zijn allerlaatste concert herspelen, toen hij enkele dagen voor zijn dood te gast was bij de harmonie van Gullegem. Hij werd toen in een ambulance van en naar het podium gebracht. En we hebben ook al plannen voor 2026. Dan willen terug naar de essentie, met een kleinere bezetting waarmee we de cafés kunnen afschuimen. Tussen het volk, waar Johny Turbo zich thuis voelde. Met dergelijke uitdagingen houden we het spannend voor onszelf en onze fans, want nieuwe muziek komt er natuurlijk niet meer.”