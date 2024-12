Van Mama’s Jasje tot Francisco Schuster, ontdek wanneer welke artiest komt optreden in Roeselare

Tijdens de laatste week van het jaar komt Radio2 met de Top 2000 naar Roeselare. Dan wordt er 24/24 en 7/7 uitgezonden vanop de Grote Markt. Er zijn die week ook verschillende optredens. Ondertussen zijn de namen én de data bekend.

Op maandag 23 december komt Günther Neefs om 16 uur optreden op de Grote Markt, op dinsdag 24 december mag Garry Hagger om 11 uur zijn ding doen. Op Kerstmis is er geen optreden, maar dat wordt op donderdag 26 december goed gemaakt met een livesessie door Luc Steeno om 16 uur.

Op vrijdag 27 december treden Bart Kaëll (16 uur) en Francisco Schuster (18 uur) op. Op zaterdag 28 december december is het aan The Starlings en Mama’s Jasje. Op zondag 29 december Jérémie Vrielynck en de eigenste Christophe Verholle. Op maandag 30 december is het aan Jelle Van Dael en Bart Herman. Herbert Verhaeghe sluit af op dinsdag 31 december om 11 uur.

Komend weekend is het overigens al aan Gustaph en Wim Soutaer.