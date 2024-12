Gustaph en Wim Soutaer brengen komend weekend gratis livesessie tijdens Radio2 in Roeselare

Sinds maandag 9 december zendt Radio2 live uit vanop de Grote Markt in Roeselare. Tijdens het weekend en tijdens de Radio2 Top 2000 eind dit jaar zijn er ook verschillende optredens. Komend weekend mogen ze in Roeselare Gustaph en Wim Soutaer verwelkomen voor een livesessie.

Radio2 zendt tijdens de laatste drie weken van het jaar live uit vanop de Grote Markt in Roeselare. Tussen kerst en nieuw is er de Top2000 waarbij er zelfs dag en nacht live gegaan wordt. Tijdens die week zijn er elke dag twee optredens voorzien. In de aanloop is er al live muziek tijdens het weekend. Het volgende optreden staat op zaterdag 21 december om 16 uur gepland met Gustaph. Met ‘Because of You’ vertegenwoordigde hij ons land op het Eurovisiesongfestival. Onlangs werd hij nog ontmaskerd als Feniks in The Masked Singer.

Op zondag 22 december is het op hetzelfde uur aan niemand minder dan Wim Soutaer. Wedden dat ze ‘allemaal’ uit volle borst meezingen? De optredens zijn gratis. Afspraak op de Grote Markt.