Roosie Seys speelt ook twee keer voor Izegems publiek: “40 keer optreden deze zomer, dat is toch mooi”

Aan enthousiasme ontbreekt het Roosie Seys alvast niet. Ze is een ware PR-machine voor de bands waarin ze actief is. Ze groeide op in Izegem, maar verhuisde na haar huwelijk naar Gits. Maar optreden op ‘Izegem Klinkt’ en ‘Dulle Dunderdagen’, dat doet duidelijk deugd aan haar hartje.

Roosie Seys mag dan al de helft van haar leven buiten Izegem wonen, ze heeft nog altijd een band met de stad waar ze opgroeide en haar mama nog huist.

Wie is Roosie Seys Privé Roosie Seys (46) is getrouwd met Bart Sinnaeve, vrachtwagenchauffeur afkomstig uit Wijnendale bij Torhout. Ze hebben een zoon Kenneth (21). Het gezin woont langs de Torhoutstraat in Gits. Opleiding en loopbaan Roosie liep lagere school in Sint-Tillo, dat toen nog een meisjesschool was. Ze volgde vervolgens de richting Handel in ‘den Ave’ en werkt nu al 15 jaar in het magazijn bij Sanac waar men groente- en bloemenzaden verpakt. Vrije tijd Gaat grotendeels naar muziek. Ze maakt samen met haar echtgenoot deel uit van de New Seventies Band en speelt ook bij de The Cover Store Xperience als keyboardspeelster en backing vocal. Verder gaan ze zelf ook vaak optredens bekijken.

Hoe kreeg je de muzikale microbe te pakken?

“Mijn ouderlijke thuis is in de Slabbaardstraat-Noord in Izegem, mijn mama woont daar nog altijd. Mijn vader Ghislain overleed al toen ik pas 15 jaar was. Ik was enig kind en mijn vader speelde accordeon. Mijn ouders stuurden me naar de muziekschool in Izegem, waar ik piano leerde. Ik was ook nog maar 15 jaar toen ik voor het eerst mocht optreden. Dat was in de Sint-Pieter. Toen was de ene kant van het gebouw nog beenhouwerij, de andere kant café. Later zijn we er nog gaan optreden, nu in de Oude Sint-Pieter. Ik leerde mijn ventje kennen toen ik pas 16 jaar was, het was liefde op het eerste gezicht. Hij speelde toen in La Palma. 20 jaar lang hebben we ook als koppel opgetreden. Als het duo The Music Lovers speelden we vaak in La Palma en de Nonnenbossen.”

Ik geef het toe, soms stalk ik de organisatoren tot ze ons op de affiche zetten

Maar plots werd de lokroep van een band te groot?

“Mijn man speelde toen ook al bij coverband Dust. Spelen in een groepje, dat heeft nog een extra dimensie en dat zag ik wel zitten. Ik ben dan auditie gaan doen in Middelkerke, waar The Cover Store Xperience zijn thuisbasis heeft en ik was meteen verkocht toen ik zangeres Kim Dejonghe aan het werk hoorde. Ondertussen spelen we ook samen met The New Seventies Band. Die laatste focust zich voor al op nummers uit de jaren zeventig, zoals de naam laat vermoeden.”

Hoe belandt je band op de affiche van Izegem Klinkt?

“Ik geef het toe, soms stalk ik organisatoren. (lacht) Als ik ergens weet heb van een optreden, dan hopen wij daar natuurlijk op de affiche te geraken. En zeker in Izegem willen we er graag bij zijn. En dat is gelukt met The Cover Store Xperience. We staan in café Ariba. We zijn nog niet in het café geweest, maar dat trachten we toch eerstdaags te doen. We zien graag op voorhand eens de setting waar we zullen optreden. Maar ik ken uitbater David Stekelorum wel al langer, we traden nog op de Batjes op voor hem.”

Waarom moeten we op 24 juni eens binnen lopen bij Ariba?

“Het zal zeker en vast volle bak ambiance zijn. We brengen meezingers uit de jaren tachtig, leute en plezier staan voorop.”

Zijn jullie zelf trouwe kroegentochtbezoekers?

“Zeker en vast. In Roeselare zagen we Sister Act aan het werk. We kennen die groep, die lonen zeker ook de moeite en staan geprogrammeerd in de Koornmarkt. Zelf hebben we bij Tom op de Izegemse Kroegentocht ook nog gespeeld met de voorganger van de New Seventies Band. En nu zijn we daar opnieuw te gast met de Dulle Dunderdagen. Maar als we zelf op de affiche niet staan wat ik telkens jammer vind gaan mijn man en ik telkens kijken. Liefst niet in groep, omdat je dan vaak ergens blijft plakken. Maar gewoon met ons tweetjes zodat we zoveel mogelijk collega’s aan het werk kunnen zien.”

Loop je nog veel bekend volk tegen het lijf in Izegem?

“Zeker. Ik heb er ook op school gezeten en mijn pa werkte bij Etiz en kende zo ook veel volk. Het is altijd een blij weerzien.”

Corona zorgde ervoor dat jullie optredens op een laag pitje stonden.

“Er was één groot voordeel: het was voor iedereen gelijk. Niemand mocht optreden. Maar uiteindelijk hebben we in de mate van het mogelijke en altijd volgens de geldende maatregelen gerepeteerd, ook vaak hier bij ons thuis waar we een zaaltje hebben of soms ook buiten onder de terrasverwarmers. Nu hebben we genoeg gerepeteerd en zijn we klaar voor een zotte zomer. Er staan met beide groepen in totaal een 40-tal optredens gepland.”

Dan zit op reis gaan er niet in voor jullie?

“We zien wel mochten we eens enkele dagen vrij hebben, dan kunnen we misschien last minute er nog even onderuit. Maar ik hou graag alles open voor eventueel nog een extra optreden. Toto komt optreden naar Middelkerke en dat wilde mijn man wel zien op de nationale feestdag. Ik hield de boot nog wat af in functie van een optreden, maar nu is het daar al uitverkocht. Maar wie weet komen we zelf wel nog ergens aan de bak. Bart en ik spelen dus samen bij The New Seventies Band, maar als ik met The Cover Store Xperience op het podium sta, dan is hij mijn trouwste fan.”