Punkband roept ‘Scumprijs’ in het leven

De Tieltse punkband The Dirty Scums heef een eigen ‘Scumprijs’ in het leven geroepen. Daarmee wil de band jaarlijks één of meerdere personen of vereniging in de bloemetjes zetten die in dat jaar iets betekend of verwezenlijkt hebben.

“De prijs is gebaseerd op de historische Prijs D’hont”, vertelt bandleider Bart Dirty Pik D’Ooghe. “Die werd in het leven geroepen door hoofdonderwijzer Henri D’hont, die overleed in 1907.”

Vijfjaarlijkse prijs

“Hij liet in zijn testament zetten dat na zijn dood een deel van zijn erfenis besteed moest worden aan een vijfjaarlijkse prijs voor de jongeling of jonge dochter die zich onderscheidde door hun goed gedrag, en de achting, liefde en bezorgdheid jegens hunne ouders. Toen ik op dat verhaal stootte, fascineerde het me, waarna we na een brainstorm met de bandleden besloten om zelf een gelijkaardige prijs in het leven te roepen.”

De band gaf er evenwel een ludieke toets aan en zal de prijs nu uitreiken aan één of meerdere Tieltse personen of verenigingen die dat jaar iets betekend of verwezenlijkt hebben rond een bepaald thema. Dit jaar is het thema ‘Ik heb de grootste’.

Drie genomineerden

De prijs wordt uitgereikt op 6 maart, toevallig dag op dag veertig jaar na het allereerste optreden ooit van The Dirty Scums. De genomineerden voor 2021 zijn Stijn David van brouwerij De Poes, omdat hij de grootste roer- en filterkuip heeft, Het Elsthof, omdat ze de grootste windmolen in hun tuin hebben en de Tieltse Rockband Monroaw, omdat ze de grootste backdrop hebben.