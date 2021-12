Preuteleute gaat voor nationale primeur met stadionshow in Diaz Arena

Preuteleute wil op 14 mei voor een volle Diaz Arena optreden. Als dat lukt, wordt het niet alleen het grootste optreden van het komische duo voor een zittend publiek, maar het wordt meteen ook de eerste Belgische artiest die erin slaagt een voetbalstadion uit de Jupiler Pro League uit te verkopen.

Preuteleute bracht twee jaar geleden hun theatershow ‘Nog ene kè’ voor ruim 35.000 mensen in verschillende zalen, waaronder de Oostendse basketbaltempel, goed voor 4.000 aanwezigen. En ooit stonden ze voor een publiek van 10.000 mensen op het Paulusplein. “Ik herinner me nog goed dat we vlak na Lucy Loes aan de bak mochten op de Paulusfeesten”, vertelt Sebastien Dewaele. “Het plein stond barstensvol en het zou ons eerste optreden worden voor een groot publiek. De spanning was te snijden, maar eens we op het podium stonden liep dat wel los. Het zijn zo van die optredens die je levenslang zullen bijblijven.”

Grootste meezingers

Oostendenaars Sebastien Dewaele en Tom Vanrijckeghem delen al 20 jaar het podium als de cultband Preuteleute. Nooit eerder traden ze op voor een zittend publiek van meer dan 4.000 mensen. Maar daar wil het duo verandering in brengen en hoogstwaarschijnlijk zullen ze daar nog in slagen ook, want Preuteleute is in West-Vlaanderen immens populair. Sebastien en Tom brachten als Alain en Ook Alain al vier CD’s, twee DVD’s en een karrenvracht aan hits uit.

Hun nieuwe CD ‘The Greatest Tits’ herbergt hun grootste hits en drie nooit eerder verschenen nummers. Hun nieuwe show is uiteraard gebaseerd op de nieuwe CD. “De CD is een jubileumeditie met de grootste meezingers”, duidt Tom. “Die nummers gaan we ook brengen in onze nieuwe show en dat voor het eerst in de Diaz Arena. We staan trouwens niet alleen op het podium, maar er is een band en backing vocals. Het wordt een show met alles erop en er aan.”

Koning Boudewijnstadion

“Wat Wembley is voor Queen is de Diaz Arena een beetje voor ons”, zegt Sebastien lachend. “De link met Oostende van ons beiden is immens. Tom is meer een fietsman, maar we konden toch moeilijk iets doen op het WK Cyclocross, hé. Daarom hebben we – na overleg met de mensen van KV Oostende natuurlijk – besloten om hier op te treden. Als dit een succes wordt, dan trekken we naar het Koning Boudewijnstadion in Brussel.” (lacht)