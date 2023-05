Poperingenaar Simon naar indoor tuningevent met compilatie-cd: “Mogen samenwerken met mijn jeugdhelden”

Simon Merlevede (31) uit Abele zijn voorliefde ligt bij jump- en hardstylemuziek. Met zijn eigen platenlabel Lunatik Nation maakte hij een gloednieuwe compilatie-cd waar de grootste jumpstyle nummers een plaats kregen. Het album wordt voorgesteld op het indoor tuningsalon AutoMadness. “Voor het eerst gaan we terug naar de oude oldskool cd-compilatie.”

“De voorliefde voor de elektronische en harde muziek is er altijd wel geweest. Hardstyle, en jumpstyle en tekstyle (varianten van hardstyle, red.) zijn mijn topfavorieten”, vertelt Simon Merlevede (31) uit Abele. Hij is dj, producer en eigenaar van het platenlabel Lunatik Nation. Daarnaast is hij allrounder bij Deca Brouwerij in Woesten. Muziek kreeg Simon thuis met de paplepel mee. “In 2009 kwam ik in contact met Fruity Loops, een programma om beats te maken. Zo ben ik zelf muziek beginnen maken. In 2012 heb ik mijn eerste dj-set gekocht en in 2018 besloot ik er helemaal voor te gaan.”

Tuning evenement

Onder zijn artiestennaam Mersy brengt hij het muziekgenre tekstyle. In 2020 volgde een eerste release van muziek. Binnenkort maakt hij zijn intrede op het grootste indoor tuning evenement van Europa, GR8. “Heel wat dj’s en producers die in de tijd van jumpstyle actief waren in The Oh, Cherrymoon, zelfs tientallen festivals zullen er hun comeback maken. GR8 is al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in de tuningscene. Ze hebben ieder jaar hun nieuwe magazine, dat telkens opnieuw met de laatste projecten en vernieuwingen uit de tuningscene komen. Vroeger had je compilaties zoals Tuning Beats en Explosive Cartuning, waarvan er ieder seizoen een nieuwe in de rekken lag. De beste jump- en tekstyle nummers stonden verzameld op enkele cd’s”, legt Simon uit. “Ik was verliefd op de compilaties, en heb ze zelf allemaal liggen. Aangezien ik ook een grote autoliefhebber ben, gecombineerd met het muziekgenre dat mij zo nauw aan het hart ligt, was dit gewoon een ontzettend gaaf concept. Een samenwerking aangaan met GR8 leek dan ook een echte musthave.”

(Lees verder onder de foto.)

Met zijn eigen platenlabel maakte hij een gloednieuwe compilatie-cd en die zal voorgesteld worden op AutoMadness. © gf

Compilatie-cd

Het indoor tuningsalon van AutoMadness gaat door in Den Bosch. GR8 is het grootste indoor tuningevent en helpt mee aan de organisatie van AutoMadness. Met zijn eigen platenlabel maakte hij een gloednieuwe compilatie-cd en die zal voorgesteld worden op AutoMadness. “Voor het eerst gaan we terug naar de oude oldskool compilatie-cd. Er zal een oplage van 100 cd’s uitgebracht worden. Een limited edition en collector’s item dus. Voor deze compilatie-cd heb ik mogen samenwerken met enkele van mijn muzikale jeugdhelden zoals Atomik V. Met Qontinent, The Oh!, Cherrymoon, Complex, Sottos, Techno Parade en City Parade als events, en Babaorum Records als grootste label destijds, is deze echt de kers op de taart. We hebben onder andere ook K-Zero, Duran, Best, Trash-P die destijds ook onder andere The Oh en Cap’tain hebben mogen betreden. En sommigen zoals Jotek, Trash-P, Myfa en X.Killer hebben destijds ook de eer mogen hebben, om tijdens het echte jumptijdperk bij Babaorum en Freshbeats hun tracks hebben mogen uitbrengen. B-Tox is ook een heel bekende naam en was getekend bij onder andere Babaorum en Freshbeats. Hij stond ook meermaals op Cap’tain en het So Whapp Festival. Hij had pas zijn afgescheid aangekondigd, maar ik kon hem nog net op tijd strikken”, vertelt Simon.

“Ik hoop om dj’s terug de moed te geven, om terug aan de slag te gaan en dat ze weten dat ze er niet alleen voor staan”

“Ik heb met zoveel mogelijk artiesten contact opgenomen, waaronder enkele artiesten die op de compilaties van vroeger gestaan hebben. Alle liedjes gaan gratis ter beschikking gesteld worden voor download en zul je kunnen beluisteren op alle mogelijke platformen waar muziek te beluisteren valt. Spotify, Deezer… Het grootste tuningevent van GR8 wordt in Expo Kortrijk, meestal rond april, georganiseerd. De twee editie van de compilatie-cd zal verkocht worden op GR8 zelf in april 2024.”

Ondersteuning

“Ik heb onlangs nog de eer gehad om met twee goede vrienden in Cap’tain te draaien, dit is een van de grootste harddance discotheken van Europa. Ondertussen heb ik best een mooie naam kunnen maken voor mezelf en zal ik daarom ook tijd spenderen aan het helpen van andere dj’s, want het is geen makkelijke wereld om binnen te raken”, zegt Simon. “Ik hoop om dj’s terug de moed te geven, om terug aan de slag te gaan en dat ze weten dat ze er niet alleen voor staan. Ik heb het geluk gehad om steun te krijgen van meerdere dj’s. Ik voel me enorm vereerd om te mogen samenwerken met dj’s waar ik als tiener naar op keek!”