Op zijn 50ste lijkt Serge Buyse op zijn creatieve hoogtepunt met solowerk: “Ik had best veel te vertellen”

De ‘Levrancier’ deed het hem jaren geleden al voor, maar nu waagt ook de ‘Dommestik’ van ’t Hof van Commerce zich aan een soloplaat. Meer zelfs: Serge Buyse heeft naar eigen zeggen vijftig nieuwe nummers klaar, die hij het komende jaar allemaal op ons wil loslaten. Te beginnen met de EP Buyse Zelve volume 1.

Afgelopen zomer mocht Serge Buyse vijftig kaarsjes uitblazen. “Dat is een ietwat vreemde gedachte, want ik voel mij bijlange nog geen vijftiger. Maar in feite lig ik daar niet zo van wakker en ik had dan ook geen moeite met die nieuwe voordeur”, vertelt hij.

Waarom zou hij ook, want op creatief vlak voelt de West-Vlaamse rap-pionier zich zowaar herboren. “In 2011 had ik als Buyse al eens een soloalbum uitgebracht, maar daar is toen weinig mee gebeurd en sindsdien ontbrak mij de goesting om nieuwe nummers te maken. Maar nadat ik mij de voorbije jaren vooral had beziggehouden met tekenen en schilderen, ook als tatoeëerder, voelde ik vorig jaar een zekere drang om mijn creativiteit opnieuw via muziek tot uiting te brengen.”

Eigen beat

In zijn Gentse woonkamer probeerde de voormalige Izegemnaar daarom om eens een eigen beat te maken. “Dat lukte supervlot en al gauw had ik een handvol tracks klaar. Eigenlijk maakte ik die gewoon voor mijzelf, maar op aanraden van mijn ’t Hof van Commerce-makkers besloot ik er toch mee naar buiten te komen. Ook tekstueel kwam de inspiratie verrassend snel: covid, racisme, homofobie of mijn eigen emoties… Ik had best wel veel te vertellen, waaronder dus ook wat maatschappijkritiek. Maar ondanks die zware thema’s is de humoristische noot nooit veraf bij mij”, lacht Serge.

Toch kan hij in die songteksten duidelijk een stapje verder gaan dan bij ’t Hof van Commerce, en ook muzikaal klinkt beatmjister Buyse anders. “Da’s logisch, want bij ’t Hof maakte ik zelf geen beats en schreven Flip Kowlier en ik de teksten met ons tweeën”, verklaart hij.

“Ik voelde vorig jaar een zekere drang om mijn creativiteit opnieuw via muziek tot uiting te brengen”

“Nu kan ik volledig mijn eigen ding doen en moet ik geen rekening houden met een ander; ook niet met de radio. Ik hoef dat poppy stramien van strofes en refreinen dus niet per se te volgen, wat je duidelijk hoort op deze EP. Eén nummer eindigt abrupt na nog geen minuut, een ander is dan weer opgevat als een lange medley van drie tracks. Tegelijk waak ik erover dat ik mijn nummers niet té experimenteel maak, zodat ze wel nog beluisterbaar zijn.”

Buyse Zelve volume 1 telt in totaal zeven songs, is voorzien van eigen artwork en verschijnt voorlopig alleen op de digitale platformen, niet op cd of vinyl. Ook qua liveshows zijn er voorlopig geen concrete plannen. “Ik heb geen spectaculaire ambities als soloartiest. Tenzij daar grote vraag naar is en ik er dus veel geld mee kan verdienen. Dan wil ik daar wel nog eens over nadenken”, grapt Serge.

Nog meer nieuw werk

De volume 1 in de albumtitel doet in ieder geval vermoeden dat er nog meer solowerk volgt? “Klopt! In feite heb ik nu een vijftigtal nummers klaar, al moet ik er wel nog een aantal opnemen en afmixen. Het is de bedoeling om bijvoorbeeld om de drie maanden nieuwe muziek online te zetten, om zo uiteindelijk vijf gelijkaardige EP’s uit te brengen”, vertelt hij nog.

’t Hof van Commerce

En hoe zit het ondertussen met ’t Hof van Commerce? Want na de dubbele reünieshow naar aanleiding van hun 25ste verjaardag, begin september, zagen we vorige maand plots een foto van een studio op Instagram, zonder enige uitleg. “Ik kan bevestigen dat wij samen aan nieuw materiaal werken. Het is echter nog onduidelijk of dat om één of meerdere singles gaat, of zelfs een volledig album. Het meest concrete wat ik op dit moment kan zeggen, is dat ook dit in 2024 op jullie afkomt!” In afwachting vind je Buyse Zelve volume 1 alvast op de bekende digitale platformen.