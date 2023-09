KIJK. ‘t Hof van Commerce walst als een tsunami over Kortrijk: “Dit zijn de beste hiphoppers van de wereld”

Ze kwamen, ze zagen en ze overwonnen. Het eerste concert van ‘t Hof van Commerce in Kortrijk, om de 25ste verjaardag van hun debuutplaat En in Izzegem te vieren, is één lange zegetocht geworden. Vanavond staat deel twee op het programma.

Een bomvol Nelson Mandelaplein, goed voor 9.000 dolenthousiaste fans, maakten er samen met Buzze, DJ 4T4 en Flip Kowlier een weergaloos feestje van. Exact 25 jaar geleden, in het gezegende jaar 1998, lanceerde het trio met En in Izzegem het eerste album ooit van ‘t Hof van Commerce.

Zonder het toen goed en wel te beseffen, schudden ze de Vlaamse muziekwereld keihard door elkaar. West-Vlamse hiphop, ge goat er nog van worn, rapten ze in Dommestik & Leverancier.

En of de drie halfgoden van de Vlaamse rapscene gelijk hadden. Een kwarteeuw later lijkt ‘t Hof populairder dan ooit. En zijn hun nummers collectief erfgoed geworden.

Met cassettes opnemen

Iets wat je Gullegemnaar Bram Gheysen (38), Kenny Vermeulen (37) en Yorick Depaepe (40) uit Lendelede en Stijn Raepsaet uit Kortrijk niet hoeft te vertellen. “Wij zijn opgegroeid met de muziek van ‘t Hof”, zeggen ze. “Een deel van ons leerde Buzze, 4T4 en Kowlier kennen toen we op de banken van de Middenschool in Lendelede zaten. We namen de nummers toen nog met cassettes van op de radio op. Dat kan je je nu amper nog voorstellen.”

Het eerste hoogtepunt: ‘Izegem’. Half Kortrijk, of zeg maar Groot-Izegem, bleek plots in de stad van ‘bustels en skoen’ geboren te zijn

Toen ‘t Hof van Commerce hun verjaardagsconcerten aankondigde, kocht het kwartet meteen kaartjes. “Hier moesten we gewoon bij zijn. We hebben ze in het verleden al regelmatig aan het werk gezien en elke keer opnieuw zijn ze goed voor vuurwerk. Ook hier was het er boenk op.”

Eén langgerekt o(o)rgasme

Een festivalweide – of in dit geval: -plein – in lichterlaaie zetten, dat kunnen de ongekroonde koningen van de Vlaamse hiphop als geen ander. Vrijwel alle nummers van En in Izzegem passeerden de revue, naadloos verweven met hits als Stuntman, Zonder Totetrekkerie en Dikkenekke. Een eerste hoogtepunt volgde al snel toen Izegem aangeheven werd. Half Kortrijk, of moeten we zeggen Groot-Izegem, bleek plots in de stad van bustels en skoen geboren te zijn.

Eén langgerekt o(o)rgasme van liefst anderhalf uur tjokvol rhymes en beats die je zo terug naar eind jaren negentig katapulteren: de eerste passage in Kortrijk had alles waar je vooraf van durfde dromen. “Het is de max”, kirt ook Roeselarenaar Frederic Vansteenkiste (43), samen met zijn vrouw Kim Meulebrouck (38) en stadsgenoten Thomas Dubois (36) en Ignace Vanhoorne (39).

Mocht het Nelson Mandelaplein een dak gehad hebben, ze konden het vandaag ergens in de Leie gaan zoeken

“’t Hof van Commerce staat voor ons synoniem met onze jeugd. Het is één brok nostalgie, maar tegelijk ook topentertainment die zijn gelijke niet kent. Het zijn gewoon de beste hiphoppers ter wereld”, knipoogt hij.”

“En in Izzegem was destijds één van mijn eerste platen. Nu mogen we onze jonge jaren nog eens opnieuw beleven. Waarvoor dank.”

Op naar de volgende 25 jaar

Ook de rest van de massaal opgekomen fans waren het drietal op het podium meer dan dankbaar. Mocht het Nelson Mandelaplein een dak gehad hebben, dan konden ze het vandaag ergens in de Leie gaan zoeken. En aan de concurrentie: kom mor ip. Of zoals het boegbeeld zelf afsloot: Kowlier e gedoan. En ‘t zit er ip.

‘t Hof van Commerce maakte het nogmaals glashelder duidelijk: wanneer het in ons landje over hiphop gaat, zijn zij niet alleen de beste. Ze zijn oljiène. Niemand Grodder.

En mogen we die unanieme wens van de trouwe fanschare nog eens onderstrepen? Duik de studio in en geef jullie volgelingen nieuw werk. Ze zullen jullie nog eens 25 jaar lang dankbaar zijn.

Vanavond vindt het tweede verjaardagsconcert plaats. Daarvoor zijn nog tickets beschikbaar. Kopen kan via deze link.

