Op de Mercator met muzikante Bárbara Jarque (26): “Ik kan nooit lang op dezelfde plaats blijven”

De Spaanse Bárbara Jarque (26) streek iets meer dan een jaar geleden in Oostende neer als vrijwilliger bij de sociaal-culturele werkplaats kleinVerhaal. Intussen is ze heel actief met foto- en videowerk voor culturele evenementen in Oostende en treedt ze op zaterdag 30 september op tijdens het residentenfestival KIEM in De Grote Post als muzikante onder de naam Lola Harper.

De Mercator? We moesten haar toch wat meer uitleg geven, toen we een afspraak maakten met Bárbara op de bekendste driemaster van Oostende. Ze kende het imposante schip wel dat tegenover het stadhuis ligt, maar de Mercator is voor haar nog niet de vanzelfsprekende plek die het voor echte Oostendenaars wel is. Nochtans is ze na een dik jaar al goed thuis in de badstad en spreekt ze al meer dan behoorlijk Nederlands.

Jij bent een kind van de zee.

“Ik groeide op in Valencia. Mijn thuis is dus altijd aan de zee geweest. Een boot vind ik leuk, maar varen kan ik niet. Toch niet dat ik weet.” (lacht) “De zee is hier wel veel kouder dan in Valencia. Voor mij te koud om er in te zwemmen.”

Wat deed je in Spanje voor je naar hier kwam?

“Ik volgde een opleiding communicatie in Valencia en in Polen en deed er ook foto- en videowerk. Maar ik ben geen persoon die lang op dezelfde plaats kan blijven. Ik heb veel verandering nodig. Verhuizen is een obsessie voor mij. Ik vind dat je de wereld maar kan leren kennen door echt op andere plaatsen te gaan wonen. Twee jaar geleden trok ik dan ook naar Duitsland, waar ik camerawerk mocht doen voor een grote kledingzaak.”

Hoe spoelde je in Oostende aan?

“Ik las op internet een oproep van kleinVerhaal, dat een medewerker zocht. Dat sprak me aan en ik vond de tijd gekomen om iets anders te doen. Daarom kwam ik in april 2022 naar Oostende. Ik was een heel jaar voor kleinVerhaal aan de slag en werk er nu nog verder als vrijwilliger. Daarnaast doe ik als zelfstandige foto- en videowerk in de cultuursector.”

Heb je hier vlot je weg gevonden?

“Vorig jaar was raar. Ik vond het moeilijk om mensen echt te leren kennen. Ik botste op de grenzen van hun emotionele façade. Je moet over je gevoelens kunnen spreken, maar dat lag moeilijk. Nu gaat dat beter, wellicht doordat ik almaar beter Nederlands beheers. Ik volgde lessen bij CVO Miras, maar ik leerde de taal vooral door te werken bij kleinVerhaal zelf. Ik vind dat belangrijk, want kleinVerhaal is ook sociaal werk. Je werkt er voor mensen. Maar nu ik beter en beter de taal spreek, gaan ze almaar opener en relaxter met me om. Ik voel dat ze me vertrouwen en me ook al zaken toevertrouwen.”

Je spreekt inderdaad al heel goed Nederlands. Mijn complimenten. Spreek je ook Oostends?

“Ik begrijp het Oostends een beetje, maar spreken? Dat nog niet.”

Heb je hier al wat vrienden?

“Ik heb toch enkele goede vrienden, ja. En de mensen van kleinVerhaal zijn als een familie voor mij. Ze zorgen voor mij. Ik ben hier vooral actief in de cultuursector. De mensen die ik hier ken, zijn meestal kunstenaars of muzikanten. We praten dan ook meestal over kunst.”

Wat doe je nier nu allemaal?

“Ik doe foto- en videowerk voor kleinVerhaal: zo maak ik videoclips over wat er allemaal gebeurt. Dat doe ik heel graag. Ik kreeg ook opdrachten voor Theater aan Zee – zo filmde ik de anderstalige Oostendenaars die het manifest van TAZ in hun taal uitspraken. En ik werk ook regelmatig voor De Grote Post.”

Blijf je in Oostende?

“Zeker tot eind dit jaar. Je kan hier toffe dingen doen, maar er is altijd dat conflict in mij, die wil om niet te lang op dezelfde plaats te blijven. Ik heb er ook al aan gedacht om in Gent te gaan wonen, maar hier te blijven werken. Stap voor stap… Ik denk niet dat ik hier altijd zal blijven, maar ik ben ook niet meteen weg.”

Je speelt hier op 30 september zelfs op KIEM, het residentenfestival van De Grote Post. Ben je al lang met muziek bezig?

“Ik denk dat ik me altijd heb omringd met mensen die muziek spelen. Ik begon ook muziek te maken op de computer. Drie jaar geleden postte ik mijn eerste liedje online. Dat begint met een idee en dan zoek ik geluiden die erbij passen. Ik heb ook een gitaar en een basgitaar, maar het meeste gebeurt met de computer.”

In welk genre zou je jouw muziek onderbrengen?

“Het zijn een beetje alle genres door elkaar, maar mijn liedjes leunen toch het meest aan bij hiphop en metal. Twee jaar geleden maakte ik een eerste elpee. Ook al zijn de liedjes computerbased, we zochten nu toch een manier om ze ook live te brengen. Dat doe ik samen met Genis Laguna, een Spanjaard die ook als vrijwilliger bij kleinVerhaal werkt. We spelen op een elektrische gitaar, een Spaanse gitaar, en basgitaar en een synthesiser. We speelden al een try-out in jeugdhuis OHK en dat werd een succes. Toch zit ik nog in spanning voor dat optreden in De Grote Post. Maar dat het fun zal zijn, dat weet ik nu al.”

Op zaterdag 30 september om 21 uur speelt Bárbara Jarque – alias Lola Harper – op het KIEM-festival in De Grote Post. Het is een Double bill-concert, waar ook het Catherine Graindorge Quartet aantreedt. Info op www.degrotepost.be/kiem