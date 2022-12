Ook Gers Pardoel en De Romeo’s komen optreden tijdens eindejaar in Roeselare

Vanaf zaterdag 10 december strijkt Radio 2 drie weken lang neer in Roeselare. Dat gaat gepaard met verschillende optredens. Naast onder andere Niels Destadsbader en Metejoor komen ook Gers Pardoel en De Romeo’s optreden.

Radio 2 komt drie weken lang live radio maken vanop de Grote Markt. De eerste twee weken met de gebruikelijke programma’s, die al stilaan aftellen naar het eindejaar. Tijdens de laatste week is er dan de Top 2000 waarbij de radiozender vanaf Kerstmis tot oudejaarsavond dag en nacht radio maakt. Wie even langskomt in Roeselare kan een kijkje komen nemen. Om 16 en 18 uur zijn er telkens optredens van onder andere Metejoor, Niels Destadsbader, Margriet Hermans, The Starlings en Mama’s Jasje.

Ook op zaterdag 10 en 17 december zijn er optredens voorzien. Op 10 december is er om 16 uur een optreden van Gers Pardoel. Een week later, ook om 16 uur, is er een optreden van De Romeo’s.

De Grote Markt wordt een echt belevingsplein met naast de aanwezigheid van Radio 2 ook nog een reuzenrad, rolschaatspiste en carrousel.