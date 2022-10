Noah Tomaz (17) timmert aan zijn muzikale carrière: “Ik sloeg als peuter alop potten en pannen”

Wie afgelopen zomer optredens in Ieper en omstreken deed, zal misschien al Mr. Noah op het podium zien staan hebben. Het muzikale alter ego van Noah Tomaz (17) uit Wijtschate stond onder andere op Streekgenot op Straat en Kidz Festival, samen met de Ieperse Stella Verstraete. Op 14 oktober dropt hij zijn eerste single samen met de Kortrijkse rapper Qwisto.

Het wekelijks muzikaal protest tegen de oorlog in Oekraïne onder het Nieuwerck kwam vorige week van het jonge duo Noah Tomaz en Stella Verstraete. Ze speelden ingetogen versies van onder andere Imagine van John Lennon, Man in the Mirror van Michael Jackson en If I Needed You van The Broken Circle Breakdown Bluegrass Band. “Toen Stella vroeg of ik haar wilde begeleiden hiervoor, ging ik meteen akkoord, want het is voor Oekraïne. Het heeft een doel.”

Het is niet de eerste keer dat de Ieperlingen jou aan het werk konden zien?

“Ik heb beire veel optredens gehad afgelopen zomer. De meeste waren in augustus, met als hoogtepunt toch Kidz Festival, voor 3.000 kinderen met onder meer ook Camille en K3 op de affiche. Dat was echt een toffe ervaring. Ik ben niet zo vaak meer nerveus voor een optreden, maar vlak voor we het podium opgingen, begonnen de zenuwen toch te komen. Maar dat was rap weer voorbij, want ze zongen goed mee.”

Hoewel je nog maar 17 bent, sta je met veel vertrouwen op het podium. Ben je al lang bezig met muziek?

“Al van toen ik heel klein was. Ik was een kind dat niet kon stilzitten en ik had meteen dat gevoel voor ritme. Naar het schijnt sloeg ik al vanaf mijn twee jaar op potten en pannen in de crèche. Nochtans was er niemand in de familie muzikant of zo. Al snel ging ik naar de Academie in Ieper, waar ik acht jaar gezeten heb. Maar dat was enkel om te drummen. Gitaar en piano heb ik mezelf aangeleerd. Dus ja, ik ben er nu toch al heel mijn leven mee bezig.”

Je voelt wel de muziek?

“Dat klopt wel. Ik kan wel snel de emoties voelen in liedjes. Dat vind ik wel een voordeel. Ik weet ook niet hoe ik het allemaal geflikt heb.” (lacht)

Wanneer was je eerste optreden?

“Een jaar of twee geleden samen met Wannes Beernaert. Hij heeft me echt in gang gestoken om te kunnen optreden. Dat was in het Heilig Hart, om de patiënten daar een hart onder de riem te steken in de coronaperiode. We hebben alle dertien groepen afgegaan, heel de dag door. Dat was echt tof om te doen, ook al omdat je meer te weten komt over hoe de mensen zich daar voelen.”

Hoe leerde je Wannes kennen?

“Ik zat op school in Poperinge waar het eigenlijk niet zo goed ging. Ik was schoolmoe en ik wou iets doen met muziek. Uiteindelijk heeft de school zelf contact opgenomen met Wannes. Zo zijn we naar de studio gegaan en beginnen muziek maken. Nu hebben we een sterke band opgebouwd. Hij vertelt me alles en ik hem ook. Hij heeft me ook in contact gebracht met mensen om nog meer muziek te kunnen spelen. Nu is muziek wel een uitlaatklep voor mij geworden. Als ik met iets zit of ik voel me even minder goed, dan speel ik direct muziek. Gitaar spelen en zingen, dat is echt mijn passie.”

Nu speel je covers. Nog niet gedacht aan eigen nummers maken?

“Binnenkort breng ik samen met de Kortrijkse rapper Qwisto een eigen nummer uit. Ik kwam met hem in contact toen hij op de Vismarkt speelde naar aanleiding van de release van een nieuw album. We raakten aan de praat, hij vroeg om eens langs te komen en samen hebben we tot ’s nachts aan een nummer gewerkt. De volgende morgen om 8 uur vertrokken we al naar de studio in Luik om het nummer op te nemen. Het gaat onder meer over de stijgende energieprijzen en de oorlog in Oekraïne. Op 14 oktober droppen we het nummer op Spotify en daarna doen we een tournee samen door heel België. Daar kijk ik wel naar uit.”

Is dat allemaal gemakkelijk te combineren met school?

“Ik ben een beetje schoolmoe, ook omdat er geen enkele richting is die bij mij past. Muziek is echt mijn ding. Als ik daar echt mee wil doordoen, zou ik eigenlijk naar Gent moeten gaan, maar dat is voor mij niet haalbaar. Toch probeer ik er het beste van te maken. Onder andere door zo veel mogelijk op te treden. Als ik bijvoorbeeld optredens heb tijdens de week, dan mag ik soms eens een dag afwezig zijn. Ze weten op school wel dat dat mijn passie is.”

Wie zijn jouw muzikale invloeden?

“Ik luister eigenlijk het liefst naar groepen als Metallica en Rammstein, maar zelf speel ik liever rustige akoestische muziek. Het nummer dat ik uitbreng met Qwisto is echter iets helemaal anders, West-Vlaamse rap. Meestal schrijf ik teksten over hoe ik mij voel. Gewoon eerlijk zijn en vertellen wat er op mijn lever ligt.”

Wat zijn jouw ambities?

“Bekend worden hé. Meedoen aan The Voice? Misschien ooit in de toekomst… Ik hoop gewoon dat ik kan blijven mijn ding doen. Het doel is gewoon om te blijven gaan en niet te stoppen. Ik heb er wel vertrouwen in dat het goed komt. Ieper zal wel altijd mijn eerste thuis blijven. Dat gaat nooit veranderen.”