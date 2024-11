Nieuwe show van ‘t Hof Van Commerce in Kortrijk

Goed nieuws! In januari staat er weer een must-see hiphop show op de planning bij Wilde Westen, niemand minder dan de mannen van ‘t Hof Van Commerce. Zin om erbij te zijn op 25 januari in Depart? Aarzel niet en scoor snel je ticket, want de eerste show was razendsnel uitverkocht.

’t Hof Van Commerce verdween nooit écht van het podium. Zo bevestigden ze vorig jaar nogmaals hun status als Belgische hip-hopkoningen toen ze Kortrijk verpletterd achterlieten na twee shows ter ere van 25 jaar debuutplaat ‘En in Izzegem…’. Ze werkten de afgelopen jaren aan nieuw materiaal: ‘LP6’, hun – jawel – zesde plaat.

Koop je tickets via www.wildewesten.be/nl/event/t-hof-van-commerce-extra-show.