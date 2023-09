Nico ‘Quicky’ Delecluyse organiseert optreden in La Verna in Izegem: “Op mijn 14de was ik al actief als diskjockey”

Nico ‘Quicky’ Delecluyse uit Emelgem pakt op zaterdag 23 september uit met een dubbel optreden in zaal La Verna in Izegem. Hij draaide er zelf ooit nog plaatjes, nu nodigt hij de lokale helden van Retired Punx en de Zuperking, een band die ‘Deutsrock mit ballen’ brengt.

Nico Delecluyse (53) is geen cafébaas meer, het leven liep even anders dan verwacht. Na corona was ook zijn persoonlijke leven er anders gaan uitzien, maar dat belet de Emelgemnaar “op vier jaar na heb ik altijd in Emelgem gewoond” niet om nog leuke avonden te organiseren. Dat kan uiteraard niet meer in zijn eigen café.

Hoe blik je op al die jaren terug?

“Ik was uitgekeken op mijn job bij Vandemoortele toen ik in 2003 startte met mijn café. Dat was ook meteen een schot in de roos. Het vroegere café De Sportkring, in de volksmond bekend als Biskops (naar de familie Bisschop die het uitbaatte, red.) kreeg de naam Quicky.”

Vanwaar had je die roepnaam gekregen?

“Toen ik nog tafelvoetbal speelde, was ik vrij snel. Vandaar die naam. Vlug wandelen zit er door mijn ziekte al jaren niet meer in, daarvan komt het dus zeker niet. Ons café telde heel wat verenigingen, veel mensen waren er ook goed thuis. Ik denk er nog vaak met weemoed aan terug, al die vaste klanten. Het zijn mooie jaren geweest.”

Het muzikale heeft er altijd in gezeten bij jou.

“Klopt. Op mijn 14de was ik al dj. Mijn moeder Marie-Thérèse Houthaeve, bij iedereen bekend als Tineke, was ook al actief bij Radio 2000, dat vervolgens Radio Excellent werd en de uitvalsbasis had in café Den Ondank. Ook in La Verna heb ik nog gedraaid. In mijn café nodigde ik vaak groepen uit. Onder meer Zuperking is twee keer bij ons geweest, nu halen we ze samen met Retired Punx naar La Verna. Met een publiek van 100 aanwezigen zou ik al tevreden zijn, heel veel meer kunnen er ook niet binnen. Maar de enige betrachting is om uit de kosten te geraken en een leuke avond te beleven. Kaarten kosten ook maar 10 euro en zijn te verkrijgen in ’t Plectrum, bij Jurgen Galle en mezelf en ook nog aan de deur uiteraard.”

Kom je zelf nog vaak in de horeca?

“Ik zit nog in drie kaartclubs, in ’t Plectrum, De Drie Gezellen en De Pauw. Dat zijn ook drie zaken die het goed doen, al is het niet meer makkelijk in de horeca. En ook de mensen van café Mandeldaele draag ik een warm hart toe. Ze zijn pas gestart, maar laten er een nieuwe wind waaien. Het is goed dat Emelgem ook opnieuw een goed draaiend café heeft.”

Quicky’s goes La Verna is komende zaterdag, maar op donderdag 26 oktober pak je ook uit met Quicky’s goes Plectrum.

“We hebben het zes maanden uitgesteld, maar met Steven Degryse en Piet De Praitere hebben we twee toppers weten te strikken. Ook William Boeva zou ik graag nog eens naar Izegem halen. Ik ben er al mee op de foto geweest, toffe kerel. Die organisaties doe ik niet uit geldgewin, integendeel. Het is toch ook altijd wel een risico. Maar er moet toch iemand wat leven in de brouwerij brengen En daar helpen we met plezier mee.”

En ook bij Death Row, een andere festivalletje, help je ook mee achter de schermen.

“Daar brengen we het nog stevigere werk. Dat is metal van de zuiverste soort. Carnation, Fractured Insanity, Moker, Crux Tenebris, Bleedskin en Galg & Vuurdood zijn namen die tot de verbeelding spreken in het wereldje. We zijn voor de tweede editie verhuisd van de sporthal in Kachtem naar De Leest. Death Row vindt plaats op zaterdag 16 december, ook daarvoor zijn er al tickets te koop.”

Je bent ook een fervent fan van RSC Anderlecht. Ga je nog naar de wedstrijden kijken?

“Een abonnement heb ik niet, ik volg de matchen thuis op tv. Ze zijn dit jaar vrij aardig gestart, maar ik weet niet of dat de wederopstanding zal betekenen. We hopen van wel natuurlijk.”

Je draagt ook nog altijd een tattoo die verwijst naar voormalig RSCA-verdediger Marcin Wasilewski.

“Inderdaad. What doesn’t kill you makes you stronger. Ik heb ooit nog zijn telefoonnummer gehad. Maar ik sta niet meer in contact met hem.”

Hoe gaat het voor de rest nog met jou?

“Ik ben nu drie maanden gestopt met roken, iets waar ik toch trots op ben. Ik woon nu ook weer in Emelgem, de kids komen af en toe langs. En ik heb hier een kat en een hond, die zijn zot van elkaar. Mijn hond is een Tervuerense herder. Mijn kat is een mongooltje, geboren met een chromosoom te veel. Ze ziet niet veel en hoort nauwelijks, maar ze jeunt zich hier. Bij mij is het de ene dag beter dan de andere, maar dat is bij veel mensen zo, zeker? Ik amuseer me nog in wat ik doe. Ik ga graag kaarten, hielp een dartsclub oprichten in De Drie Gezellen en kom graag nog eens buiten.”

Zaterdag 23 september vanaf 21 uur: Quicky’s goes La Verna (Mentenhoekstraat, naast De Drie Gezellen) met Zuperking en Retired Punx. Kaarten kosten 10 euro.