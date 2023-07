Mickael Karkousse, frontman Goose speelt try-out van eerste solo-optreden: “Zonder Goose was er geen Mickael”

Mickael Karkousse uit Kortrijk, de frontman van de band Goose is al enige tijd bezig met een soloproject. Donderdagavond trad hij voor het eerst met zijn nieuwe band op in de 4AD in Diksmuide. Mickael bracht er enkele nummers, die hij al eerder gelost had. Maar hij stelde ook nieuw materiaal voor. De try-out was een voorbereiding voor het allereerste grote optreden van Mickael als solo-artiest op het festival Pukkelpop. “Zonder Goose, was er geen Mickael, dus dank u Goose.”

Donderdagavond stond het publiek in de kleine en uitverkochte concertzaal van de 4AD in Diksmuide vol spanning af te wachten hoe het eerste solo-optreden van Mickael Karkousse zou zijn. Mickael is al 23 jaar lang de frontman van de succesvolle, Kortrijkse band Goose. Maar al enkele jaren is hij bezig met eigen muziek. In november 2021 bracht Mickael onder zijn eigen naam een EP ‘Where Do We Begin’ uit.

Dit werd het allereerste optreden ooit voor Mickael als soloproject. Hij werd ondersteund door Tom Coghe, zijn medebandlid bij Goose op de synthesizer en basgitaar, Steve op de drums en Daan op de gitaar en synthesizer. (Lees verder onder de Facebookpost)

Elektronische dansmuziek met hints naar de jaren ‘80

Het optreden begon met een enorme energieboost: Mickael trapte de show op gang met zijn nieuwste single ‘Hello’, een plaat, doorspekt met klanken, die je instant aan de jaren ‘80 doen denken. Mickael was duidelijk volledig in zijn element toen hij beat na beat op het publiek afvuurde. Hello is het ideale nummer om de spanning mee op te bouwen, een perfecte opener. (Lees verder onder het nummer)



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Dat je moeilijk kan blijven stilstaan op zijn muziek bewijst Mickael met een van zijn nieuwe nummers ‘Dancing like a fool’. De synthesizers, een van de vaste kenmerken van Goose krijgen bij Mickael opnieuw een prominente rol. De stevige drums zorgen ervoor dat het effectief een nummer is om bij los te gaan en te dansen en springen tot het zweet er vanaf druipt.

“Zonder Goose was er geen Mickael, dank u Goose”, zei Mickael op het einde van de try-out voor zijn allereerste optreden. © gf

Mickael weet hoe je een optreden in elkaar moet steken. Afwisselend brengt hij ‘The Good Life’, waar opnieuw de invloeden van de jaren ‘80 – de jeugdjaren van Mickael – in elkaar overvloeien, gevolgd door een nieuwe en veel stevigere schijf. “Zonder Goose was er geen Mickael, dus dank u aan Goose. De energie spatte er vanaf”, vertelde Mickael. “Ook een welgemeende dank u aan mijn vrouw en kinderen.”

Laat het vooral vaststaan dat Mickael zichzelf als muzikant én nu dus ook als solo-artiest weet neer te zetten. Wat hij op het podium bracht in Diksmuide is de ultieme voorproever voor Pukkelpop en doet ons alleen verlangen naar meer. Zondag 20 augustus om 14.05 uur zal Mickael optreden in de Club in het verre Kiewit op het festival Pukkelpop. Enkele dagen ervoor warmt hij nog even op met een kleine try-out in café De Kelk in Brugge. Tickets kopen kan via deze link.