Marc Meyfroidt is nieuwe dirigent van Ingelmunsterse Blaasorkest Alpenroos: “Goede mix tussen zich amuseren en musiceren”

Op zondag 13 november ben je vanaf 10.30 uur welkom op een matinee van het Blaasorkest Alpenroos in De Cultuurfabriek in de Kortrijkstraat. Voor Marc Meyfroidt is dat een belangrijke dag, want dan beleeft hij zijn vuurdoop als nieuwe én volwaardige dirigent van Alpenroos.

Marc (47) is de zoon van Antoon en Marie-Paule Meyfroidt-Delaere uit de Bruggestraat, waar hij ook opgroeide. Hij is de broer van Dieter en Jurgen. Momenteel woont hij nog in de Waterstraat, maar op dat moment is hij een woning aan het verbouwen in de Koning Leopold 3-straat in Izegem. Samen met zijn partner Lies verlaat hij binnenkort de Brigandsgemeente. Marc werkt als teamleader bij Novy dampkappen en kookplaten nv in Kuurne. Zijn hobby’s zijn muziek, koken, een terrasje doen en sporten.

Muzikale familie

Marc groeide op met muziek. Grootvader Marcel en vader Antoon waren allebei lid van de plaatselijke muziekvereniging Kunst Veredelt. “Mijn eerste herinnering waar ik actief zelf meespeelde was toen ik vijf jaar was. Ik zat met Kunst Veredelt op een kar op de Vlaswijkfeesten. Ik speelde toen cornet en Kunst Veredelt stond toen nog onder leiding van Georges Vanfleteren. Ik kon geen noot muziek lezen, maar speelde mee op het gehoor van wat mijn pa speelde op tuba. Ik ben dus nu al minstens 42 jaar actief in de wereld van de muziekverenigingen”, zegt Marc, die ook nog onderdirigent is en op de flugelhorn speelt bij Die Original Dorfmusikanten in Pittem. Hij is ook dirigent/trompettist bij het Blaasorkest Alpenroos. “Rond de jaren 1990 begon ik als tweede trompettist bij Alpenroos onder de leiding van Rik Bossuyt. In de voorbije decennia speelde ik altijd eerste trompet of eerste flugelhorn naargelang de noden binnen het orkest. In november 2021 kreeg ik – totaal onverwacht – de vraag of ik tot het jaarlijks dubbelconcert in april 2022 dirigent ad interim wou zijn. Vanaf de eerste repetitie was er – voor mij alvast – een verrassende klik. In de weken daarna zorgde die chemie en het enthousiasme van de muzikanten ervoor dat ik mij nog veel meer ging verdiepen in de muziek die we spelen. Die wisselwerking zorgde ervoor dat na het jaarlijks dubbelconcert behoorlijk snel de beslissing volgde om de interim achterwege te laten en mij aan te stellen als volwaardig dirigent. Ik ben dat nu al sinds juni.”

Vriendenkring

Marc praat enthousiast over zijn functie als dirigent. “Het dirigeren en voorbereiden kost wat tijd, maar is echt de moeite waard door de resultaten. De voldoening, het resultaat en respect geven heel veel energie en een boost. De waarden van Alpenroos vind ik ook belangrijk, zoals zorgen voor een echte vriendenkring, iedereen plezier laten hebben, showelementen bij de optredens, enthousiasme uitstralen vanop het podium naar het publiek toe, toeschouwers laten genieten, mensen motiveren en enthousiasmeren… Het hoort er allemaal bij. Het Blaasorkest Alpenroos bestaat uit een 25-tal vaste leden. Het orkest is ook een groep waar de neuzen in dezelfde richting staan. Bij optredens en tijdens de repetities is het niet moeilijk om alles in goede banen te leiden. Iedereen krijgt ook de ruimte om zijn/haar talenten te benutten en voor de groep ben ik ook echt hun dirigent.”

“Bij Alpenroos is het mijn doel om iedere week iets beter te doen. Ik blijf zorgen voor een goeie mix tussen vriendschap, muziek en presteren/musiceren. Ook naar het publiek toe is het voor mij belangrijk dat iedereen op het podium enthousiast, geconcentreerd is en dit allemaal uitstraalt. Dan zie je ook je publiek met een goed gevoel naar huis vertrekken of blijven plakken. Ik wil de groep ook wat uitbreiden met o.a. een eerste flugelhorn, een klarinet, een trombone, een bariton/tenorhoorn. Ik zoek vooral mensen die sociaal zijn, genieten van muziek en graag optreden in allerlei situaties en locaties. Op zondag 13 november is er mijn vuurdoop als dirigent”, stipt Marc nogmaals aan. “We brengen om 10.30 uur een matinee in De Cultuurfabriek. We spelen een gevarieerd repertoire, gevuld met muziek uit Duitsland, Oostenrijk, Tsjechië, Italië, Engeland en Spanje.”

Toegang: 10 euro in voorverkoop, 11 euro aan de deur. Na het concert kan je eventueel nog genieten van een warm middagmaal met beenhesp, koffie en taart. Prijs: 25 euro, inclusief ook één aperitief (enkel in voorverkoop).

marc.meyfroidt@gmail.com;geert-devriendt@telenet.be