Kortrijk Drumt doet mee aan grootste drumshow ter wereld in Brazilië

Volgende week zal het een jaar geleden zijn dat Gino Kesteloot, oprichter van Kortrijk Drumt, koning Filip leerde drummen tijdens de nationale feestdag in Brussel. Dit jaar staat een nog een hoogtepunt voor de deur. Op 16 augustus trekken 21 leden van Kortrijk Drumt, waaronder 15 drummers, naar Florianopolis, Brazilië voor de grootste drumshow ter wereld op 20 augustus. Ze zullen er optreden met 500 drummers, een groot koor en een liveband. “Uniek in de wereld. Dit is nog nooit eerder gezien”, aldus Gino.

De bal voor de reis naar Brazilië ging aan het rollen toen Kortrijk Drumt in 2018 een show gaf aan de verlaagde Leieboorden. Een videofragment ging viraal op Facebook en werd in een mum van tijd 21 miljoen keer bekeken. “Toen bleek dat er in Florianopolis een gelijkaardig project liep: Orquestra de Baterias”, zegt Gino die samen met Mieke Cuypers en Steve Carette Kortrijk Drumt organiseert.

Simultaan spelen

“Zij het wel met honderden drummers. We zagen elkaars videoclips en zochten contact.” Vorig jaar in september kwam Alexei Leao, de leider van Orquestra de Baterias, samen met zijn vrouw Priscilla naar België om mee te drummen in een show van Kortrijk Drumt. “De afspraak was dan natuurlijk dat wij naar Brazilië zouden trekken met een delegatie drummers om daar mee te doen in hun volgende show. Alle deelnemers zullen op voorhand het hele programma repeteren. Iedereen speelt simultaan en dat maakt het een zeer uniek concept.”

Niet het proefstuk

Met het spectaculaire optreden is Gino niet aan zijn proefstuk toe. In 2019 trok hij al met 45 Kortrijkse drummers naar Malta waar hij optredens gaf op Malta Drumfest in het bijzijn van de burgemeester en eerste minister. Ook toenmalig Kortrijks burgemeester Vincent Van Quickenborne drumde mee. Eén van de mooiste momenten voor Gino was echter het optreden op de nationale feestdag vorig jaar in Brussel. “Ik mocht koning Filip een korte drumles geven en hij deed dat opvallend goed”, zegt Gino.

Sportpaleis

“Mijn vrouw deed een gezellig babbeltje met koningin Mathilde, die zeer geïnteresseerd was, een grote eer!” Dit jaar kon Kortrijk Drumt op uitnodiging van Studio Brussel in het Sportpaleis spelen. Samen met The Black Box Revelation hield Kortrijk Drumt er een tribute voor Taylor Hawkins, de overleden drummer van de bekende band Foo Fighters. In de toekomst staan nog optredens op de agenda waaronder Portugal en Spanje. “Mijn drumschool bestaat 30 jaar en ik heb er altijd van gedroomd met mijn leerlingen een puur drumspektakel uit te voeren. Het is fantastisch om te zien wat Kortrijk Drumt op zo’n korte periode heeft bereikt”, besluit Gino.