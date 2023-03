Gino Kesteloot eert samen met zijn Kortrijk Drumt overleden Taylor Hawkins van Foo Fighters

Vorig jaar overleed Taylor Hawkins, de bekende drummer van Foo Fighters. Om hem te eren, nam Studio Brussel samen met 100 drummers en Black Box Revelation een cover op van ‘My Hero’. Ook Gino Kesteloot en zijn Kortrijk Drumt namen deel aan de hommage.

Op 25 maart 2022 overleed Taylor Hawkins, de drummer van Foo Fighters, compleet onverwacht tijdens de Zuid-Amerikaanse tour van de band. Zijn dood veroorzaakte een golf van ongeloof en verdriet, die we tot op vandaag blijven voelen. Die herinneringen is Studio Brussel niet vergeten. Om zijn legacy te vieren, nam de muziekzender samen met 100 drummers en Black Box Revelation een cover op van ‘My Hero’.

Ook de Kortrijkse drummer Gino Kesteloot nam deel. “Het is de eerste keer dat ik samen met 100 drummers speelde. Het klonk geweldig, ik kreeg kippenvel over mijn hele lichaam. Prachtig om onze held op deze manier te eren.”

Volste vertrouwen

In 2019 opende Kortrijk Drumt De Warmste Week op het Nelson Mandelaplein, zo leerde Studio Brussel Gino Kesteloot en zijn drummers kennen. “Op 3 februari zat ik in Calpe in Spanje toen ze mij contacteerden met de vraag een tribute te brengen aan Hawkins in het Sportpaleis. Ze hadden het volste vertrouwen in mij. Op vier weken tijd hebben we dat klaargespeeld met 100 drummers, dat is zot, hé. De redactie van Studio Brussel was immens onder de indruk hoe goed wij speelden, het zat er direct boenk op. Ook de muzikanten stonden versteld. Jan Paternoster zei dat de zee precies naar hem kwam. Deze ervaring is opnieuw een pluim op onze hoed.”

Aanvragen tot in Brazilië

Van de koning naar het Sportpaleis, het gaat hard voor Gino. Hij kan het zelf niet geloven hoeveel deuren voor hem opengaan dankzij Kortrijk Drumt. De mails blijven toekomen, zijn telefoon staat niet stil en aanvragen om evenementen en festivals te openen volgen elkaar op. Op 1 juli gaat hij met een delegatie van 60 drummers naar Manderfeld bij Büllingen voor enkele dagen. 20 augustus gaat hij met 22 leden van Kortrijk Drumt naar het zuiden van Brazilië om er te spelen met 700 drummers en op 15 september trekken meer dan 200 drummers naar Hoeilaart voor de Druivenfeesten. “Ik moet al mijn leraren en leerlingen bedanken. Ik geef het door, maar zij moeten het ook doen. Ik ben benieuwd wat de toekomst nog zal brengen.”