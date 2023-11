Kerstconcert Christoff steunt goed doel

Op zaterdag 23 december staat Christoff samen met het kinderkoor Scaletta in de O.L.V. Ter Duinenkerk in Koksijde, waar hij een kerstconcert brengt.

Het is dit jaar al voor de zesde keer dat Christoff én het kinderkoor present zijn in dezelfde kerk in Koksijde. Voor Christoff is en blijft Kerstmis een van de belangrijkste momenten van het jaar. Hij hecht enorm veel belang aan deze periode. “Ik blijf kerst een heel belangrijke feestdag vinden. Ieder jaar wordt Kerstmis bij mij thuis gevierd. Dan spaar ik kosten noch moeite”, zegt Christoff. “Ik vind het zalig om kerst te vieren met alleen maar mensen die ik graag zie. Deze sfeer trek ik graag door in mijn jaarlijkse kerstconcerten.”

Christoff wordt vaak de kerstkoning van Vlaanderen genoemd. Dat komt omdat zijn kerstconcerten telkens uitverkocht zijn én hij ook met zijn woorden het publiek weet te raken.

“Ga ik af op de vorige reacties, dan is het succes een combinatie van de muziek, de kerstsfeer en de unieke locaties. We treden telkens op in de mooiste kerken en basilieken, maar ook de mix van de herkenbare kerstklassiekers die we afwisselen met nummers waarin een mooie boodschap zit. Ik vind het zelf ook zalig om mensen even te laten stilstaan bij het voorbije jaar: welk verdriet hebben ze moeten meedragen? Welke vreugde hebben ze gedeeld en hoe kijken ze uit naar de toekomst? Ik probeer hen altijd moed te geven voor de moeilijke momenten die er nog gaan komen. Het zijn die warme boodschappen die het allemaal bijzonder maken”, zegt hij.

Villa Rozerood

Christoff doet 24 kerstconcerten in 18 kerken. Hij brengt liedjes uit zijn eigen kerst-cd, met als hoogtepunt Kerstmis Vier Je Niet Alleen, maar ook songs uit zijn nieuwe album zoals Mama en Hier Wil Ik Zijn komen aan bod. Dit project is een organisatie van Concertevents en Nice Events. Wie langskomt, steunt ook Villa Rozerood uit buurgemeente De Panne want een deel van de opbrengst wordt aan hen geschonken.