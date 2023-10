Wordt Villa Rozerood uit De Panne de eerste Ambassadeur voor Warm West-Vlaanderen? “Wij zorgen letterlijk en figuurlijk voor zuurstof”

Wie wordt de opvolger van Maaike Cafmeyer als West-Vlaams Ambassadeur? Dat komen we te weten op 29 november, maar die avond wordt ook een goed doel bekroond. De Krant van West-Vlaanderen gaat samen met de Provincie, Radio2 en Focus-WTV op zoek naar de allereerste Ambassadeur voor Warm West-Vlaanderen. In aanloop naar deze verkiezing stellen we elke week een van de zes genomineerde organisaties voor. Deze week: Villa Rozerood uit De Panne. Dit zorghotel wil zwaar zieke kinderen, jongeren en hun gezin een vakantie bezorgen en noteerde sinds 2010 al meer dan 45.000 verblijfsnachten. “Zelfs in de koudste en meest sombere dagen zien we het als onze taak om een moment van warmte te schenken.”

Villa Rozerood mag je gerust als een unieke plek omschrijven. Wat ze in het uiterste westen van ons landje elke dag opnieuw presteren, is haast niet onder woorden te brengen. De start van het initiatief dateert van 2008, twee jaar later zwaaiden de deuren van het eerste en nog altijd enige gezinsgerichte zorghotel in België wagenwijd open.

“Wij zijn een plek waar zwaar zieke kinderen en jongeren terechtkunnen voor een rust- en ontspanningsverblijf, samen met hun ouders, broers, zussen, grootouders en mantelzorgers”, legt algemeen directeur Bart Devos (52) uit. Hij is sinds 2017 vrijwilliger bij Villa Rozerood en staat sinds februari van dit jaar aan het roer van de organisatie.

“Wij hebben twee codewoorden: betrokkenheid en deskundigheid. We stellen de kinderen en hun naasten centraal in alles wat we doen”

“Hier vinden ze een stek waar letterlijk en figuurlijk op adem gekomen kan worden. Wij hebben twee codewoorden: betrokkenheid en deskundigheid. We stellen de kinderen en hun naasten centraal in alles wat we doen en bieden een warme plek, een thuis weg van huis. Maar daarnaast hebben we ook alle nodige medische expertise en noden in huis, de klok rond. Wij staan voor totaalzorg.”

Voormalig klooster

Die combinatie zorgt ervoor dat ouders de zorgtaken even in alle vertrouwen uit handen kunnen geven, valt te horen. “Vijftien jaar geleden constateerde een groep sociaal bewuste mensen dit hiaat in het zorglandschap van ons land. Nadat de vzw opgericht werd, gingen ze op zoek naar een locatie. Dat werd een leegstaand klooster van de Zusters van de Heilige Gehoorzaamheid, die het gebouw in erfpacht gaven.”

Villa Rozerood is sindsdien een vakantieoord waar gezinnen in een familiale sfeer even de dagelijkse hectiek achter zich kunnen laten. “Enerzijds bevinden we ons op een toplocatie, met zowel de zee, een bos als Plopsaland binnen handbereik, anderzijds bieden we binnenshuis ook kwaliteitszorg aan. Niet enkel op medisch vlak, we hebben ook een enthousiaste animatieploeg die voor onze gasten klaarstaat.”

Maaike Cafmeyer: “Ik heb de mensen van Villa Rozerood dit voorjaar ontmoet toen ik in Vichte het verhaal van Oscar en oma Rozerood voorlas. Daarbij ging de opbrengst naar het Kinderkankerfonds. Mijn dochter was toen tot tranen toe bewogen door dat verhaal. Wat een fantastische organisatie is Villa Rozerood! Voor mijn part mogen ze nog meer bekendheid krijgen. Ik ben toen door hen uitgenodigd om eens langs te gaan en dat ga ik zeker nog doen.”

Dat die aanpak werkt, bewijzen de cijfers. Sinds 2010 mocht Villa Rozerood al meer dan 45.000 verblijfsnachten noteren. “Goed voor evenveel onvergetelijke vakanties. We kunnen zeven gezinnen huisvesten en eigenlijk zijn we bijna het hele jaar door volgeboekt”, vervolgt Bart. De vakantieperiodes zijn de traditionele piekmomenten. “Dan durven de wachtlijsten al even op te lopen, maar eigenlijk is het bij ons zowat het hele jaar door gezellig druk. Het mooiste compliment dat we ooit kregen? Een mama zei ons dat Villa Rozerood haar gezin heel even opnieuw wat vrijheid teruggaf. Dan weten we meteen weer waarom we hier zo hard voor werken.”

Steunactie slaat aan

Elke aanvraag toetst Bart met zijn 18-koppig team en 35-tal vrijwilligers af bij het Riziv. “Omdat we er zeker van willen zijn dat de mutualiteiten de nodige erkenning zullen geven. We willen de kosten voor onze gasten immers zo laag mogelijk houden. Voor de zieke kinderen of jongeren nemen wij zelfs het remgeld voor onze rekening, de rest van het gezin kan tegen een erg lage dagprijs verblijven.”

Villa Rozerood in het kort – Opgericht door: een groep geëngageerde mensen uit de palliatieve zorg. – Activiteiten: Een zorghotel waar zwaar zieke kinderen, jongeren en hun gezin hun vakantie kunnen doorbrengen. – Genomineerd omdat het respijthuis sinds de start al 45.000 overnachtingen mocht noteren.

Die nobele aanpak zorgt wel voor een stevig financieel plaatje. “Vandaag ontvangen we 3,5 keer zoveel mensen dan waarvoor we vanuit de Vlaamse overheid gesubsidieerd zijn”, stelt Bart. “Kom op tegen Kanker geeft ons ook een duwtje in de rug, net als tal van serviceclubs en er worden ook heel wat losse initiatieven ten voordele van Villa Rozerood georganiseerd. Heel mooi, want elke euro is meer dan welkom.”

De vele inspanningen ten spijt, heeft Villa Rozerood een operationeel tekort van om en bij de 350.000 euro per jaar. “Daarom hebben we nu een nieuwe sponsorformule ontwikkeld, waarbij we ons op de Belgische bedrijfswereld richten. We mikken op 500 sponsors die jaarlijks elk 1.000 euro willen doneren.”

Na een oproep in deze krant kreeg Villa Rozerood een karrenvracht aan reacties binnen. “Hartverwarmend”, glundert Bart Devos. “We hebben goeie hoop dat we ons doel zullen bereiken. Heel wat mensen hebben zich ook als vrijwilliger aangemeld. Dat is eveneens een levensader van onze werking.” De nominatie voor Ambassadeur voor Warm West-Vlaanderen beschouwen ze in De Panne als een erkenning voor het werk van de voorbije vijftien jaar. “Een hart onder de riem. Wij bieden warme zorg aan en willen gezinnen letterlijk en figuurlijk zuurstof geven. Zelfs in de koudste en meest sombere dagen zien we het als onze taak om een moment van warmte te schenken.”

Bedrijven die Villa Rozerood willen steunen, kunnen dit doen via rekeningnummer BE02 0015 8044 4440, met vermelding ‘500×1000’. Alle verdere info vind je op www.villarozerood.be.