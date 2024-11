Conservatorium aan Zee bestaat 175 jaar en klimt uit dal: “Volop inzetten op kwaliteit”

Het Conservatorium aan Zee, dat straks zijn 175ste verjaardag viert, merkt een stijgende belangstelling voor het spelen op oude instrumenten. Ze willen er ook de creatie van nieuwe muziek door leerlingen volop ondersteunen en denken aan een opleiding tot schrijver.

“Het conservatorium startte ooit met 49 leerlingen. Momenteel volgen 1.300 jongeren en volwassenen les op de campus in de Ieperstraat/Romestraat in Oostende en op de vestigingsplaatsen in Gistel en Oudenburg. Ook die samenwerkingen met de buurgemeenten zijn erg belangrijk”, zegt directeur An De Leenheer. Ze is master in de dramatische kunst, gaf 25 jaar les aan een muziekacademie en is sinds 3,5 jaar directeur van het Conservatorium aan Zee (CAZ). “Alle klassen zitten bomvol”, luidt het. Toch stijgt het aantal leerlingen niet.

Meer volwassenen

Directeur De Leenheer: “Tijdens de pandemie moesten we ons reorganiseren met lessen op afstand. Al twee schooljaren verloopt het opnieuw normaal, maar toch daalt het aantal leerlingen lichtjes. Oorzaak is dat ze de routine niet meer hebben of een andere hobby vonden. Er is initiatie voor kinderen vanaf 6 jaar (muziek of grensoverschrijdend met de kunstacademie, red.) en als de leerlingen 8 jaar worden, kunnen hier terecht voor muziekonderwijs. Bij de jongeren hebben we altijd veel starters maar van zodra ze naar het middelbaar gaan, maken ze keuzes. Ze moeten meer werken voor school en ook sport is een grote concurrent. Dat afhaken is erg jammer. Gelukkig stijgt het aantal volwassenen in het conservatorium.”

Leerlingen kunnen kiezen voor klassiek, oude muziek en jazz/pop/rock. Die laatste richting is de populairste bij alle instrumenten en in het bijzonder in de zang. “Daar hebben talentenjachten en muziekprogramma’s als The Voice uiteraard mee te maken.” Piano en gitaar zijn de populairste instrumenten omdat men ze vaker solo kan spelen. “Er is minder interesse voor blaasinstrumenten”, weet An De Leenheer. Sinds een aantal jaar zit de afdeling ‘oude muziek’ in de lift. “We merken een grotere belangstelling voor instrumenten als clavecimbel en traverso, de voorloper van de piano en de dwarsfluit. Ook de barokviool en barokcello kennen een grotere belangstelling. Volwassen leerlingen die hun opleiding afmaakten, kiezen dan die optie om zich te vervolmaken.”

Arno volgde les

“Collega’s vertellen dat Arno hier enkele maanden les volgde. Sommige van onze oud-studenten en oud-leraars spelen mee in orkesten en anderen volgden verdere opleidingen. Zo is Siel Persoons, die in Oostende bekend is omdat hij vaak evenementen opluistert, gestart met een professionele opleiding. Er is evenwel een continue zoektocht naar leraars. We zoeken mensen die een artistiek én pedagogische diploma hebben”, luidt het.

Vanuit de muziekacademie groeide Claribel, genoemd naar de overleden directeur Guido Six. “Dit ensemble met klarinettisten repeteert hier wel en lesgever Henk Soenen dirigeert, maar het staat los van het conservatorium. Het is uiteraard super dat ze hier ontstonden”, zegt An De Leenheer. De Coast Big Band (koperblazers en een ritmesectie) is wel verbonden aan het CAZ. “Vanaf de derde graad is er musiceren in groep en dat gebeurt onder meer in die big band met een leerkracht van de muziekschool. Dat geldt ook voor de jongerenbigband voor muzikanten tot 18 jaar.”

Opleiding schrijven

“Na 175 jaar willen we volop inzetten op het behoud van de kwaliteit. Dat betekent dat we de leraars professionaliseren en navolging laten volgen. Niche-opleidingen zoals de ‘oude muziek’ willen we ook versterken”, luidt het. En aan het conservatorium wordt ook gecomponeerd. “Naast de vertolkende zijn hier ook creërende opleidingen. Onze componistenklas mag nog groeien. Leerlingen van 15 à 16 jaar componeren soms al mooie muziekstukken. We proberen hen maximaal te ondersteunen en te zorgen dat hun stukken door professionals worden uitgevoerd.” De directeur wil dat creatief proces ook doortrekken naar de afdeling woordkunst/drama. “We organiseren nu korte modules en workshops rond het schrijven. Het zou mooi zijn als we een volwaardige opleiding schrijven konden organiseren over enkele jaren.”

