Conservatorium aan Zee in Oostende viert 175 jaar kunstonderwijs met wervelende voorstelling ‘C’est Magnifique’

Het Conservatorium aan Zee Oostende, het CAZ voor de Oostendenaren, voert al 175 jaar muziek en woord in het blazoen. Dit wordt op zaterdag 23 november gevierd met de wervelende voorstelling C’est Magnifique.

De geschiedenis van het CAZ is op notenbalken geschreven. Het stedelijk kunstonderwijs evolueerde van de 19de eeuwse strenge discipline in de Ecole de Musique d’Ostende op het Wapenplein tot een open school in de 21ste eeuw. In 1849 is de enige leraar meteen ook directeur die streng regeert over 49 leerlingen. Vandaag telt het CAZ 1.304 leerlingen Muziek, Woordkunst en domeinoverschrijdende initiatie. In 2021 volgt An De Leenheer – geruggesteund door 65 leraars, 5 secretariaatsmedewerkers en 3 pianobegeleiders – Dirk Ooms op als directeur. Naast het centrale CAZ-complex in de Ieperstraat 35 zijn er ook de vestigingsplaatsen in Gistel en Oudenburg.

Plezier

“Vandaag is de school veel meer dan saaie notenleer of gedichten debiteren. Bij ons ligt de nadruk bij alle aangeboden disciplines ook op het plezier van het samen spelen en luisteren, het brengen van concerten, opzetten van workshops, het creatief combineren van woord en muziek, het aanvuren van jong talent, zowel van componisten als uitvoerders”, zegt de uit Zele afkomstige directeur An De Leenheer (53), Meester in de Dramatische Kunst die eerder 25 jaar leerkracht Woordkunst-Drama, pedagogisch coördinator en aanvangsbegeleider was van de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans van Oudenaarde.

Herinneringen

Momenteel sprokkelen de directeur en de gepensioneerde medewerkers Etienne Honnay en Vic Neirynck, nog leuke, ontroerende, spannende herinneringen aan leraars, optredens, medeleerlingen en anekdotes of foto’s die ooit jouw Conservatoriumopleiding kleur gaven aan je verdere leven. Die zijn erg welkom via caz175@soo.be.