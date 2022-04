Vernieuwde Museum Cabour in Adinkerke opnieuw open voor het publiek

Zondag vond de heropening plaats van het vernieuwde Museum Cabour in Adinkerke. De dag startte met de verwelkoming en rondleiding van een delegatie van de Verbroedering 2/4 Regiment Lansiers. Het grote publiek kon de hele namiddag het domein Cabour én het museum verkennen en werd ondergedompeld in de sfeer met re-enactmenttaferelen, livemuziek, animatie en workshops voor de kinderen.

Voor de renovatie van het Museum Cabour WO II en 2/4 Lansiers sloegen het lokaal bestuur, de Verbroedering 2/4 Regiment Lansiers en het Gentse bureau Karakters de handen in elkaar. Het vernieuwde militaire museum vertelt aan de hand van voorwerpen, teksten en touchscreens uit de unieke collectie van verzamelaar Robert Moeyaert het verhaal van de Tweede Wereldoorlog in de regio. Een tweede luik is gewijd aan de geschiedenis van het 2de Regiment Lansiers, opgericht in 1830 en in 1994 gefuseerd met het 4de Regiment Lansiers.

Veel troeven

“De gemeente De Panne kreeg het gebouw op de hoek van de Moeresteenweg in erfpacht van de watermaatschappij en de grote blikvanger is de Leopardtank die ons werd geschonken door het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis”, aldus burgemeester Bram Degrieck.

“Maar het hele domein Cabour heeft nog veel meer troeven. De meer dan drieduizend jaar oude Cabourduinen zijn de oudste duinen van onze kust met een unieke fauna en flora. Ze behoren tot de best bewaarde duingebieden van Noordwest-Europa en ze zijn Europees beschermd. Domein Cabour was ook de plek van de eerste waterwinning van de watermaatschappij IWVA. De Caboursite staat ook voor een boeiende oorlogsgeschiedenis en ademt dit ook uit, met nog altijd duidelijke sporen van een uitgebreid loopgravensysteem en bunkerrestanten. Uitgerekend vandaag, met de oorlogssituatie in Oekraïne, staat de relevantie van een oorlogsmuseum buiten kijf. Daarom bezegelen we dit moment met het laten uitvliegen van onze vredesduif.”

Voor brede publiek

“Jaren geleden namen enkele mensen het voortouw om het grote publiek in dit museum kennis te laten maken met ons erfgoed. Dat waren Norbert Desiere en wijlen Guido Mahieu, die het museum mee vorm heeft gegeven, die zijn enorme kennis graag deelde en voor wie het museum zijn tweede thuis was. Maar ons erfgoed heeft niet alleen te maken met het verleden, maar ook met de toekomst, en dus moeten we meegaan met de tijd”, zegt Nicolas Luyssen, schepen van Erfgoed en Cultuur.

Via vier applicaties kan iedereen een catalogus raadplegen van een uitgebreidere collectie

“Met de herinrichting willen we het museum meer toegankelijk maken voor het brede publiek. Daarin is het team van Karakters Gent absoluut geslaagd. Zij hebben een scenografie van verschillende objecten gerealiseerd en via vier applicaties kan iedereen een catalogus raadplegen van een uitgebreidere collectie. In het vernieuwde museum is voor een weloverwogen selectie gekozen om geen overladen indruk te geven.”

Vredesduif

Erekolonel Paul Bruyninckx, voorzitter Verbroedering 2/4 Regiment Lansiers schetste de geschiedenis van het 2de en 4de Regiment Lansiers, dat teruggaat tot voor de oprichting van België. Hij bracht ook hulde aan drie Pannenaars die aan de basis liggen van het Broederschap: voormalig burgemeester Versteele, schepen Honoré Dehouck en secretaris Danïël Witdouck. Hij verraste ook Norbert Desiere door hem de zwarte baret van de Lansiers te overhandigen.

In de namiddag kregen bezoekers een gratis rondleiding in het museum, dat er in een fris nieuw jasje heel aantrekkelijk uitzag en waar de tijdslijnen overzichtelijk de geschiedenis weergaven. Buiten liepen re-enacters in Belgische militaire outfit over het terrein, en er was ook livemuziek en animatie. Trouwe vrijwilligers van dienst waren onder meer Filip Berquet en Rietje Sinnaeve. “Het thema van de kinderworkshop is bijzonder actueel: de vredesduif”, zegt Rietje. “We laten de kinderen een vredesduif maken aan de hand van de meest diverse technieken.”