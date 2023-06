Tentoonstelling in het Yper Museum: ‘Laken Luxe Leven. Het leven tussen de middeleeuwse lakens’

In het Yper Museum loopt sinds vandaag de tentoonstelling ‘Laken Luxe Leven. Het leven tussen middeleeuwse lakens’. Het middeleeuwse graafschap Vlaanderen is groot geworden dankzij de lakenindustrie. In het Yper Museum belichten studenten van de KU Leuven drie aspecten van deze nijverheid. ‘Laken Luxe Leven’ loopt vanaf vandaag tot 20 augustus en is een samenwerking van het Yper Museum met de KU Leuven.

Het middeleeuwse graafschap Vlaanderen werd groot dankzij de lakenindustrie, een industrie met meerdere gezichten. Zowat iedereen in de stad was erbij betrokken. In deze tentoonstelling belichten studenten van de KU Leuven drie aspecten van dit complexe verhaal: het verfproces, het leven van de textielarbeiders en de luxewetten. Je ontdekt in de tentoonstelling hoe studenten te werk gaan bij hun onderzoek en welke verhalen hen raken. “Kleurrijke kleding, plantenverfrecepten en verboden kleuren. Textiel speelde in de geschiedenis van Vlaanderen een belangrijke rol”, aldus het Yper Museum. “Van middeleeuws laken in Ieper en de linnenindustrie in Kortrijk tot de kantnijverheid in de 19de eeuw. Studenten van de KU Leuven zoomen in op de middeleeuwse lakennijverheid aan de hand van de drie reeds vermelde overkoepelende onderwerpen.”

Textielarbeiders en Luxewetten

“Op schilderijen met middeleeuwse stoffen vallen de kleurrijke outfits onmiddellijk op. Maar stof verven was niet vanzelfsprekend. Want van synthetische producten was nog geen sprake. Zeldzame stoffen, een langdurig proces en veel vaardigheid waren nodig om een mooi resultaat te bekomen.”

“Ook het verhaal van de mensen die in de textielindustrie werkten, verdient onze aandacht. Zij zorgden voor de hoge kwaliteit van het Vlaamse laken. In de expo vertellen drie fictieve personages over hun leven als textielarbeider.”

“Luxewetten bepaalden in de middeleeuwen wie wat mocht dragen. De wetten tonen ons een unieke kijk op de sociale verhoudingen in de middeleeuwse maatschappij.”

Samenwerking Yper Museum en KU Leuven

‘Studenten geschiedenis van de KU Leuven kregen in het kader van het vak Global Economic Trends and Transitions (500-1800) een museumopdracht”, pikt Maïka De Keyzer, docent aan de KU Leuven in. “In plaats van hun masterexamen werkten ze een tentoonstelling uit die zich tot een breder publiek richt. Daarbij waren originaliteit en kwaliteit heel belangrijk. Het hoofdthema van de opdracht moest gaan over middeleeuwse vroegmoderne textielindustrie. Binnen dit ruime thema konden ze zelf een focus kiezen. De tentoonstelling is het resultaat van anderhalf jaar brainstormen. Het Yper Museum is zeer tevreden met deze samenwerking want de expo gaat over een belangrijk Iepers thema. Overigens zijn wij ook tevreden dat we deze tentoonstelling in een unieke locatie kunnen tonen.”