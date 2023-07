Rondreizende expo ‘Gif mo Goaze – 80 km archeologie dwars door West-Vlaanderen’ houdt halt in Sint- Leonarduskerk in Zuidschote

Tijdens een onderzoek dat zich uitstrekt over 80 kilometer dwars door West-Vlaanderen ontdekten archeologen tussen 2014 en 2016 maar liefst 170.000 vondsten. Een selectie daarvan is te zien op de expo Gif mo Goaze – 80 km archeologie dwars door West-Vlaanderen’. De tentoonstelling loopt van 15 juli tot en met 27 augustus in de Sint-Leonarduskerk in Zuidschote.

Het onderzoek vond plaats tussen 2014 tot 2016 als voorbereiding voor de aanleg van een nieuwe Fluxys aardgasleiding. Archeologen onderzochten een traject van maar liefst 80 km naar sporen van vroeger. Van Alveringem tot Maldegem. Een volledige doorsnede van de provincie West-Vlaanderen en een van de grootste archeologische opgravingen van de laatste decennia in Vlaanderen. De provincie nam het initiatief om dit bijzondere onderzoek in de kijker te zetten met de expo ‘Gif mo goaze’.

170.000 vondsten

Het archeologisch onderzoek leverde in totaal meer dan 170.000 vondsten op en heel wat nieuwe inzichten over duizenden jaren bewoning in West-Vlaanderen. Een selectie van de mooiste vondsten en opvallendste resultaten kun je ontdekken op de expo. Pootjes van een knuffeldier uit de Eerste Wereldoorlog, een kogelpot uit de middeleeuwen en een Duits MG42 machinegeweer uit de Tweede Wereldoorlog vormen slechts een fractie van de geselecteerde voorwerpen.

Andere locaties

Je kunt de tentoonstelling nog tot 27 augustus gratis bezoeken in de Sint-Leonarduskerk in Zuidschote. De komende maanden houdt de tentoonstelling nog halt op verschillende locaties. Na Zuidschote komt de expo nog in Torhout, Krombeke, Bredene, Brussel en Blankenberge.