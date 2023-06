Oudste museumdirecteur van het land is 102 jaar: “Ik kan mijn Westhoekdorp in zakformaat niet loslaten”

Marcel Messiaen uit Westende viert zijn 102de verjaardag. Naast vishandelaar is de man vooral gekend als museumdirecteur van Bachten de Kupe in Izenberge bij Alveringem. Samen met vrijwilligers heeft hij daar een Westhoekdorp nagebouwd. “Ik heb altijd gezegd dat alles wat in het museum binnenkomt, nooit meer weg gaat. Dat geldt ook voor mezelf”, lacht Marcel die hoopt weldra een chauffeur te vinden die hem naar Izenberge kan brengen zodat hij zijn levenswerk nog eens kan bewonderen.

Vorig jaar huldigde de gemeente Alveringem Marcel Messiaen nog voor het gouden jubileum van het openluchtmuseum Bachten de Kupe in de schaduw van de kerk in Izenberge. Met de steun van pastoor Louis Vanheule en een paar helpende handen legde hij mee de kiem van een bijzondere plek. “Toen ik destijds Bokrijk zag, dacht ik, ik kan dat ook”, grapt Marcel wanneer we hem feliciteren met zijn verjaardag. “In Limburg is het misschien groter qua oppervlakte maar wij hebben hier veel meer. Kijk eens naar al die winkeltjes die volgestouwd zijn met authentiek materiaal. Dit is echt een unieke locatie. Het maakt me fier dat vrijwilligers en ook de gemeente het museum een nieuw elan hebben gegeven. Het is mooi onderhouden en opgekuist. Jammer dat ik niet meer zelf kan rijden of ik was hier nog elke dag. Nu moet ik eerst een chauffeur vinden.”

Marcel heeft nog steeds het vuur in zich als het gaat over zijn levenswerk. Hij stamt van een vissersfamilie. “Mijn vader had in Nieuwpoort een visgroothandel waar ik jaren heb gewerkt. Daarnaast heb ik met mijn vrouwtje ook 23 jaar een viswinkel gerund in Westende. Als hobby verzamelde ik oude spullen. Die collectie werd zo groot dat ik wel een andere locatie moest zoeken wilde ik nog overeenkomen met mijn wederhelft die jammer genoeg in de zomer van vorig jaar is overleden.”

En zo kwam Marcel in Izenberge terecht waar hij met de zegen van de pastoor zijn droom mocht realiseren. Vandaag is hij content. “Ik zit nog boordevol dromen maar zo simpel is het allemaal niet. Uitbreiden kunnen we voorlopig niet, nochtans is de verzameling spullen groot genoeg om nog een paar gebouwen te vullen. Het belangrijkste is dat we allemaal goed blijven samenwerken. Dagelijks ben ik nog met Bachten de Kupe bezig, het laat me niet los. Het is dan ook mijn levenswerk.”

Toerismeschepen en lid van de raad van bestuur van vzw Bachten de Kupe Sylvie Thieren is dankbaar voor het vele werk van Marcel. “Zijn stokpaardje is dat er niets van de collectie uit het museum mag verdwijnen. We houden daarmee rekening maar willen het ook allemaal overzichtelijk houden. Dankzij de steun van vrijwilligers hebben we al veel kunnen opknappen. Marcel was bijvoorbeeld heel blij dat we de kasseien hebben heraangelegd zodat het toegankelijker is. Extra helpende handen zijn meer dan welkom want in vakantieperiodes zijn we elke namiddag open tussen de paas- en herfstvakantie. Daarbuiten zwieren we elk weekend de deuren open. Met een zoektocht en een ambachtendag op 13 augustus mikken we op een geslaagde zomer. Vorig jaar kwamen ongeveer 5000 mensen op bezoek om de collectie met meer dan 46.000 stukken te bewonderen.”

Het museum is dringend op zoek naar vrijwilligers en organiseert op woensdag 21 juni om 19.30 uur een infomoment in het museum zelf dat je vindt achter de kerk in Izenberge. Meer informatie vind je op http://www.openluchtmuseumbachtendekupe.be/ . (GUS)