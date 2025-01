Deel jouw familierecept met Abby Café

In het voorjaar van 2025 opent in Kortrijk een nieuw en eigenzinnig museum voor beeldende kunst in het Begijnhofpark: Abby. Een bijzonder onderdeel daarvan is het Abby Café, een laagdrempelige ontmoetingsplek waar verrassende smaken en bijzondere verhalen elkaar versterken. “We zijn op zoek naar unieke (familie)recepten die een plekje verdienen op onze menukaart.”

Abby viert de menselijke verbeeldingskracht en verkent samen met een divers netwerk van organisaties, makers en gemeenschappen wat ons als mensen definieert en verbindt, over grenzen, generaties en culturen heen. Met de oproep ‘Keukenklap’ wil Abby de gemeenschap betrekken bij het museum en de culinaire tradities van verschillende families in de kijker zetten. Het is een uitnodiging aan iedereen om hun culinaire erfgoed te delen en zo bij te dragen aan een gevarieerde en rijke menukaart in het Abby Café.

“Of het nu gaat om een gerecht dat al generaties lang in de familie wordt doorgegeven, of een recept dat herinneringen oproept aan warme momenten, unieke feesten of speciale gelegenheden, Abby wil deze kostbare tradities graag met haar gasten delen. Elke maand krijgt één uniek (familie)recept – hartig, zoet, drankje: alles kan – een ereplaats op het menu.” Geïnteresseerden kunnen hun verhaal en recept delen via cafe@abbykortrijk.be, onder vermelding van ‘Keukenklap’.

Servet Surprise

Naast deze culinaire oproep lanceerde Abby eerder het sociaal-artistieke project Servet Surprise. Dit initiatief brengt kunst letterlijk aan tafel door lokale artistieke talenten uit te nodigen om een uniek servet te ontwerpen voor het Abby Café. De geselecteerde ontwerpen worden geborduurd en gebruikt in het café, en de namen van de ontwerpers worden vermeld op de menukaarten, sociale media en de museumwebsite.

Dit project is een samenwerking tussen de gerenommeerde textielproducent Verilin en borduuratelier Feeline, en biedt artistieke talenten de kans om hun werk op een bijzondere manier te presenteren.