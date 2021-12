Kursaal Oostende schuift verbouwingen op en blijft anderhalf jaar langer open

Een jaar geleden kondigde Kursaal Oostende grote verbouwingen aan: het huidige auditorium wordt getransformeerd tot een multifunctionele ruimte die makkelijk omgevormd kan worden van concertzaal met een staand publiek naar theaterzaal en omgekeerd. Om onder andere tegemoet te komen aan de grote nood van programmatoren naar meer vrije data werd beslist die verbouwingen op te schuiven naar januari 2024.

Bart Tommelein, burgemeester Stad Oostende: “De ambities van Oostende en het Kursaal voor komende jaren zijn groot. Het innovatieve project van een makkelijk aanpasbare zaal past perfect in dat plaatje. We gaan onze grote verbouwingsplannen komende maanden voort uitwerken en optimaliseren zodat we bij de heropening in januari 2025 helemaal klaar staan. Het nieuwe Kursaal wordt meer dan ooit de Belgische hotspot voor cultuur, entertainment en events.”

Op volle kracht

Björn Anseeuw, eerste schepen Stad Oostende en voorzitter nv EKO: “Met deze werken bouwen we een unieke concertzaal. Daarmee brengen we topconcerten en evenementen naar Oostende waarvoor er nu in West- en Oost-Vlaanderen niet eens een geschikte plaats is. Zo maken we van Oostende meer dan ooit the place to be.”

Peter Craeymeersch, algemeen directeur Kursaal Oostende: “Die vrijgekomen tijd geeft bovendien de nodige ruimte om de verbouwingen en bijhorende metamorfose voort goed voor te bereiden.”

Gwen Nys, adjunct-directeur Kursaal Oostende: “Goede relaties onderhouden met alle programmatoren die met ons mee in staan voor een mooie programmatie is enorm belangrijk voor Kursaal Oostende. In het seizoen 2022-2023 blijven we dus ook programmeren.”

Kursaal Oostende blijft dus zowel dit seizoen (2021 – 2022), zodra het weer mag, als volgend seizoen (2022 – 2023) op volle kracht draaien. De agenda voor volgend seizoen loopt ondertussen ook aardig vol. Programmatoren en organisatoren die hun agenda willen claimen in de concertagenda van Kursaal kunnen terecht bij Gwen Nys.

Multifunctionele zaal

Een multifunctionele zaal is de toekomst voor een al bloeiend Kursaal. Een zaal die door middel van een ingenieus technisch systeem in een handomdraai kan omgebouwd worden van een klassieke theaterzaal met 2.030 zitplaatsen naar een concertzaal van minstens 3.150 personen, een combinatie van zittend en staand publiek. Hierdoor kan Oostende een nieuw type bands en publiek aantrekken.

Voor dit project werd een eenmalige subsidie van 9 miljoen toegekend door Vlaanderen binnen het relanceplan van minister-president Jambon. Alle info over de verbouwingen vind je op www.kursaaloostende.be/nl/verbouwingen.