Zorggroep H. Hart opent nieuwe Buda Gallery met tentoonstelling in samenwerking met Koninklijke St.-Lucasgilde

Buda Gallery kwam tot stand door een interne samenwerking tussen de St. Lucasgilde en Zorggroep H. Hart. Van 12 november tot en met 2 januari kan het grote publiek een eerste tentoonstelling in samenwerking met de Koninklijke St. Lucasgilde bewonderen.

“Op de site van Zorggroep H. Hart Kortrijk, hebben wij enkele mooie locaties die ideaal zijn om in te richten als galerij. Eén van deze locaties bevindt zich tussen ons Woon- en Zorghotel H. Hart en Buda Kitchen. Langs deze karaktervolle muren passeren hier dagelijks heel wat bezoekers, wat tevens een grote meerwaarde kan betekenen. Buda Gallery biedt aan de plaatselijke bewoners, maar ook aan het grote publiek, de mogelijkheid om een cohesie te vinden tussen lichaam en geest, waarbij herinneringen kunnen worden opgehaald. Dit sluit aan bij persoonlijke of familiale ervaringen en bezorgt hen een gevoel van warmte, geborgenheid en zich ‘thuis’ voelen, het adagium van onze Zorggroep”, duidt Frederik Vlaminck, stafmedewerker Wonen & Leven van Zorggroep H. Hart.

Kruisbestuiving

Schepen van Cultuur Axel Ronse (N-VA) is opgetogen met het initiatief. “Budalys, Buda Kitchen en Zorggroep H. Hart is alles in één: wonen, zorg, sport, kunst, ontspanning, restaurant, samenwerking, innovatie, noem maar op. Dit kan in dit gebouw. Een samenwerking tussen verscheidene actoren over alle genres van maatschappij heen. Precies wat ons motto is voor ‘Kortrijk, Culturele Hoofdstad 2030’: vernieuwen, durven, ondernemen, samenbrengen, stimuleren en samenwerkingen creëren, creativiteit. Een kruisbestuiving dus.” Als eerste realisatie voor de nieuwe galerij organiseert de Koninklijke St. Lucasgilde uit Kortrijk een ruime expositie. “We zijn zeer blij dat we dit als een van de oudste gilden van de stad kunnen doen. Mede in aanloop naar ‘Kortrijk, Culturele Hoofdstad 2030’ zullen we hier meerdere malen per jaar tentoonstellingen van ongeveer 6 weken organiseren”, zegt Jan De Laat als coördinator evenementen van de St.-Lucasgilde. “In de toekomst biedt Buda Gallery aan de bewoners van H. Hart en aan externe organisaties de mogelijkheid om hun eigen kunstcreaties tentoon te stellen aan het grote publiek”, besluit Frederik Vlaminck. De tentoonstelling in Buda Gallery is te bekijken tijdens de openingsuren van Zorggroep H. Hart, dit tot en met 2 januari 2023.