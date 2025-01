Wingense kunstenaars blijven scoren: Fran Van Coppenolle en ‘krak’ Lisa-Marie Billiet exposeren in Brugge en Knokke

Misschien laat de naam in onze regio niet meteen een belletje rinkelen, maar in nogal wat Vlaamse en Nederlandse galerieën is de Wingense ‘sculptwerkster’ Fran Van Coppenolle een aanstormend talent. Binnenkort stelt ze van 17 tot 26 januari tentoon in de prestigieuze galerie Pinsart in Brugge. Lisa-Marie Billiet – onze ‘krak’ van Ruiselede – is lokaal dan weer overbekend en exposeert in augustus in het casino van Knokke. Het zoveelste bewijs dat Wingense kunstenaars het bijzonder goed doen in binnen- én buitenland.

Fran Van Coppenolle (26) woont in de afgelegen Wingense boerderij van haar vader Ludwig – aan de Gruyterdreef – die ze respectvol ‘Ludwigshaven’ heeft gedoopt en waar ze haar eigen leefwereld creëert. Die bestaat uit een rijke variatie aan kleurrijke staande en hangende objecten, die de ruimte vullen als vreemde planeten uit een andere wereld. Amper vier jaar geleden haalde ze haar bachelor in beeldhouwen aan de KASK in Gent en haar master in sculptuur aan de Koninklijke Academie voor schone Kunsten in Antwerpen. Vandaag stelde ze al tentoon in zo’n twintig galerijen in Vlaanderen en Nederland. Ze vlecht en soldeert metalen staafjes, flarden textiel en vrolijke weefsels tot fascinerende sculpturen in een totaal eigen stijl. Ze wordt de vrouwelijke Panamarenko genoemd, een ‘beeldBouwster’ en ‘sculptwerkster’. Haar contacteren is geen makkie, want ze leeft graag teruggetrokken in de Wingense natuur. Ze pakt evenmin uit met een webstek, een mailadres of zelfs maar een gsm. “Ik heb nog maar pas m’n eerste gsm gekocht”, laat ze fier weten. “Dat doe ik doelbewust. Wie me écht wil bereiken, weet me altijd te vinden.”

Mega-opdracht

“Ik koester de vrijheid om te maken wat ik wil en wanneer ik het wil”, laat ze graag weten. “Ik heb na m’n studies een heftige periode beleefd, met een massa tentoonstellingen tot ik daar vorig jaar bruusk mee ben gestopt. Vandaag focus ik me op een beperkt aantal projecten. Mijn eerste project is een expo tijdens twee weekends in de Brugse galerie Pinsart, een zoveelste belangrijke stap in m’n artistieke loopbaan. Ondertussen werk ik al een hele tijd aan een mega-opdracht van het Openbaar ministerie in Rotterdam. Ditmaal gaat het om een selectie van getekende en geschilderde muurwerken. Dat wordt een interessante try-out.”

Therapie

De kunstenaar Lisa-Marie Billiet (28) woont nog maar sinds midden 2022 in Ruiselede, maar slaagde er in amper twee jaar tijd in om kunstkring Art Blanche op te richten, de tweedaagse kunstexpo ‘Gluren bij Kunstburen’ te organiseren en haar schouders te zetten onder de Kunst- en Ambachtmarkt ‘Montmartre’. “Voor mij is kunst therapie”, vindt Lisa-Marie. “Een manier om slechte gevoelens van me af te schilderen. Ik droog mijn tranen met natte verf. Ik speel graag met kleuren, omdat die associaties leggen met bepaalde gevoelens. Ik heb een sterke band met dieren, omdat ze niets kunnen zeggen en toch veel kunnen vertellen. Dit in tegenstelling tot mensen, die soms veel kunnen vertellen en toch niets zeggen. Ik had nooit verwacht te mogen meedoen met die expo in Knokke, want daar ging een hele selectieprocedure aan vooraf en een jury. Voor mij is het een buitenkans, een heel nieuwe regio en het bewijs dat ik goed bezig ben.”