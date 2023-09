Lisa-Marie start met kunstvereniging Art Blanche: “Treed uit je artistieke isolement”

Eind mei richtte Lisa-Marie Billiet (26) een nieuwe vereniging op “voor alle kunstenaars en creatievelingen, die graag uit hun atelier komen.” Zo luidde de eerste verwelkoming en voorstelling via sociale media.

Lisa-Marie woont sinds augustus vorig jaar met haar partner in het centrum van Ruiselede. Daarvoor woonde ze in Blankenberge. De liefde gevolgd. Na het secundair behaalde ze een bachelor leerkracht plastische opvoeding aan de hogeschool Vives en nu is ze leerkracht aan het MSKA in Roeselare, richting PAV, wat staat voor project algemene vakken.

Bijberoep

“Ik heb geen specifieke kunstopleiding gevolgd, maar de drang om me artistiek uit te leven, was er al van kinds af aan. Ik was graag bezig met kleurboeken en tekenen, en mijn oma was passioneel begaan met aquarelschilderen. Al die zaken, misschien genetisch voorbestemd, verklaren alles. Drie jaar geleden ben ik dan als kunstenares-schilderes gestart in bijberoep. Qua thema concentreer ik me vooral op het schilderen van dieren, niet met de traditionele borstel maar met paletmes. Elke creatie is impliciet ook een boodschap aan de kijker die mijn werk bestudeert. Interactie als het ware via acryl, want dat is mijn optie. Het begon ooit als therapie, probleempjes of vragen of frustraties van mij afschilderen. Elk werk is een reflectie an sich. De kunstenaarsvereniging die ik nu lanceer, heet Art Blanche. Zoek het niet te ver, het is gewoon een afgeleide van Carte Blanche. Om te accentueren dat het breed toegankelijk is voor al wie kunstminnend is. Ik ben creatief bezig, als individu. Maar hoe kan ik buiten komen met mijn creaties? Hoe kan ik mijn ervaring delen? Waar kan ik mensen met dezelfde passie ontmoeten? Dat is de bedoeling van dit initiatief, ook voor de anderen die hetzelfde probleem van artistiek isolement kennen. We missen een platform, een brede basis. Daarom dit project, de oproep om ons te verenigen. Met dit initiatief wil ik alle mensen met creativiteit en feeling voor kunst in de kijker zetten. Een kunstvereniging om een podium te bieden. Om de kunstenaars te laten samenkomen, om mekaar te ontmoeten, van mekaar te leren, samen tentoon te stellen of om collectief deel te nemen aan kunstmarkten. We willen een breed gamma aan activiteiten op poten zetten: een jaarlijkse groepsexpo van en met onze leden, workshops en kunstroutes.

Actief atelier

We starten ons kalenderjaar 2023-2024 metGluren bij de Kunstburen tijdens het laatste weekend van oktober. Dat wordt een verlengstuk vanBuren bij Kunstenaars, toen in organisatie en steun van de provincie. We hopen op een stevige revival van dat event van toen, dat blijkbaar heel succesvol was hier. De gemeentelijke diensten zouden daaraan meewerken en een aangepast fietstraject uittekenen. Dan exposeert men in eigen atelier, of bij gebrek aan die opportuniteit brengen we de kunstwerken samen in het Portaal boven de bibliotheek. De openingsuren zullen van 10 tot 17 uur zijn. Dat wordt niet zomaar een tentoonstelling. Wel een actief atelier, waar men de kunsttechnieken ter plaatse beoefent, zodat de bezoekers het wordingsproces van nabij kunnen volgen. Hiervoor is inschrijven mogelijk tot eind september via de website van Ruiselede, link Gluren bij de Kunstburen. Nu al zijn volgende events geprogrammeerd: een kunstmarkt op 17 en 18 februari 2024 in zaal Sport en Spel en van 30 juni tot 7 juli een Groepstentoonstelling in Hostens Molen. We zitten nog wel in de beginfase, de kunstenaars moeten nog gesensibiliseerd worden tot lidmaatschap. Dat kan via drie mogelijkheden. De website https://artblancheruiselede.weebly.com/ of Facebook of per mail op artblancheruiselede@hotmail.com”, besluit voorzitster Lisa-Marie Billiet. Haar schoonvader Geert De Meulemeester neemt de rol van secretaris op zich. De creatieve Lisa-Marie stelt werken tentoon in een expo in Meise op 23 en 24 september. Ze is geen onbekende meer in het kunstmilieu, want regelmatig zijn haar werken te bewonderen op diverse expo’s in het land. Nu hoopt ze vooral zo spoedig mogelijk de vele kunstenaars van eigen bodem bijeen te brengen. Samen staan ze nog sterker! (RV)