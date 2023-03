Wim Opbrouck, Stijn Meuris en co openen Het Kunstuur in Roeselare officeel

De derde locatie van Het Kunstuur, het geesteskind van de broers Hans en Joost Bourlon, werd vrijdag officieel ingehuldigd door de Roeselaaarse burgemeester Kris Declercq en zijn schepenen samen met de broers Bourlon. Ook heel wat bekende namen waren naar de ontwijde Sint-Amandskerk in Roeselare afgezakt.

In Het Kunstuur zien bezoekers een dertigtal topschilderijen uit de periode 1850 – 1950 in precies een uur. Veel van die topwerken komen uit privécollecties. Deze schilderijen worden van commentaar voorzien door bekende Vlamingen die als een hologram oplichten naast de werken. Passende muziek van Dirk Brossé begeleidt ieder werk. Een knap staaltje toptechnologie dat zorgt voor topentertainment maar daar is het Studio 100-verleden van de broers Bourlon niet vreemd aan.

Televisiemaker Mark Uytterhoeven, zanger Stijn Meuris, ex-undercoveragent Martin Van Steenbrugge, acteurs Wim Opbouck en Jo De Meyere zijn maar enkele bekende Vlamingen die hun medewerking verlenen en zij waren dan ook aanwezig in Roeselare.

Frank Van Laecke tekende voor de regie en hij liep er met de glimlach bij. “Alles klopt op deze toplocatie”, vertelde Frank. “Ieder historisch gebouw is anders en daarom weten we ook nooit vooraf hoe alles in zijn plooi zal vallen. Maar hier in Roeselare zien we een schitterend resultaat. Waarmee ik niet wil zeggen dat dit op onze andere locaties in Mechelen en Hasselt niet het geval is (lacht).”

Vereerd

Ook zanger Stijn Meuris had een kamerbrede glimlach toen hij door de verschillende kamers liep. “Ik was zo ontzettend vereerd toen de organisatoren mij vroegen om een schilderij van commentaar te voorzien, man toch ! Ik ken zeer weinig van kunst maar dat ik hier mag deel van uitmaken, ja, ik was blij als een kind. Misschien heeft mijn lied ‘Wat is kunst’ er toch iets mee te maken ?”

Het Kunstuur opent voor het grote publiek op 21 maart en bezoeken gebeuren om de twintig minuten in groepjes van maximum acht personen. De locatie in Roeselare is de ontwijde Sint-Amandskerk niet ver van het Roeselaarse station. De prijs van een ticket varieert tussen 10 en 15 euro en het bezoek duurt precies een uur. Reserveren is aan te raden want er zijn al meer dan 2.500 tickets in voorverkoop verkocht.