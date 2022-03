Verenigingen organiseren expo rond kunstschilder Evariste Carpentier in Kuurne

Kunstschilder Evariste Carpentier overleed 100 jaar geleden. Daarom organiseren Davidsfonds Kuurne, Kuurns Erfgoed Cuerna, Kunstkring E. Carpentier, het volwassenen- en jeugdatelier samen een tentoonstelling over ‘hun’ kunstschilder, de trots van Kuurne.

“Evariste Carpentier werd geboren in 1845 in Kuurne als derde kind in een landbouwersgezin en is in Luik overleden in 1922. Hij was een zeer begenadigd kunstschilder”, vertelt Remi Dejaeghere van vzw Kuurns Erfgoed Cuerna. “Hij exposeerde onder andere in Amsterdam, Parijs, Berlijn, Wenen, Chicago, Philadelphia en Barcelona. We hebben veel documenten in onze archieven over hem en we zullen die tentoonstellen in de kerk van Kuurne.”

“De tentoonstelling was eerst gepland in het oude gemeentehuis in de Kerkstraat, de thuishaven van onze erfgoedvereniging Cuerna, maar we kregen enkele weken geleden het bericht van het gemeentebestuur dat net daar de werfvergaderingen van de centrumvernieuwing zullen plaats vinden en dit tot eind 2024. Dus moesten we op zoek naar een andere locatie.”

“Aangezien er in de kerk twee zeer grote en belangrijke werken hangen van Evariste Carpentier, namelijk de ‘H. Michaël’ uit 1868 en de ‘Aanbidding der wijzen’ uit 1871, besloten we na overleg met pastoor Filip Debruyne om de tentoonstelling in de kerk te organiseren.”

Hommage

De Kuurnse Koninklijke Kunstkring Evariste Carpentier werd opgericht in 1943 door onder meer Michel Depypere. Het is geen toeval dat toen de naam van de grote Kuurnse kunstschilder verbonden werd aan de kunstkring. Er zijn niet alleen werken van Evariste Carpentier te bewonderen in het Kuurnse gemeentehuis en in de Sint-Michielskerk, maar ook in Kortrijk, Mechelen, Namen, Antwerpen tot zelfs in Triëste en Montpellier. De kunstenaar geniet nog steeds internationale faam.

“We hebben met het volwassenen- en jeugdatelier en de leden van de kunstkring het laatste jaar gewerkt rond het thema E. Carpentier”, vertelt Annie Messely, voorzitter van de kunstkring en van het volwassenenatelier. “Als hommage hebben we samen een 50-tal werken geschilderd die geïnspireerd zijn op Carpentier zijn werken.”

“Aangezien er ook in het gemeentehuis enkele schilderijen van Evariste Carpentier hangen, zullen we bij de opening van de tentoonstelling in de kerk ook een kort bezoek brengen aan het gemeentehuis”, vervolgt Catherine Boury van Davidsfonds Kuurne. “Op het plein voor het gemeentehuis staat trouwens een mooi borstbeeld van de kunstenaar, gemaakt door Rik Vermeersch.”

Franse Revolutie

Sylvie Derez, een gediplomeerde gids uit Kuurne en ook lid van Davidsfonds Kuurne, zal tijdens de opening een en ander vertellen over het leven en het werk van Evariste Carpentier. “In zijn eerste periode schilderde Carpentier vooral taferelen uit de Franse Revolutie. Later schilderde hij eerder levendige scènes van het boerenleven en ook prachtige landschappen. Evariste Carpentier was een van de grootste Belgische impressionisten en vertegenwoordigde later het luminisme, samen met Emile Claus.”

