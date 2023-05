Spaanse kunstenaar Selva Aparicio gebruikt huidafdrukken van handen voor kunstwerk Beaufort 2024 in Nieuwpoort

In Nieuwpoort is de komende week de Spaans-Amerikaanse kunstenaar Selva Aparicio (36) te gast. Dit op uitnodiging van Beaufort, de kunsttriënnale aan zee, en Stad Nieuwpoort. Beaufort 2024-curator Els Wuyts en het stadsbestuur van Nieuwpoort vroegen Selva Aparicio om een permanente sculptuur te creëren voor de achtste editie van Beaufort. De kunstenaar wil de komende week zoveel mogelijk huidafdrukken verzamelen van inwoners van Nieuwpoort. Vanmorgen nam ze de eerste huidafdrukken af van de burgemeester en schepenen van Nieuwpoort.

Selva Aparicio verblijft een hele week in Nieuwpoort, en zal op verschillende locaties huidafdrukken verzamelen van mensen die haar participatieve installatie mee willen vormgeven. Daarvoor bezoekt de kunstenaar onder andere twee rust- en verzorgingstehuizen in de stad, maar gaat ze ook aan de slag bij een lokale kaartersvereniging.

Op de markt

Er zijn ook twee publieke momenten voorzien, waar iedereen die wil meewerken een afdruk van zijn of haar huid kan laten maken. Op vrijdag 26 mei 2023 zal Selva Aparicio met een stand op de wekelijkse markt van Nieuwpoort staan, op de hoek met de Recollettenstraat. Op zondag 28 mei maakt ze huidafdrukken van geïnteresseerde bezoekers aan de Nieuwpoortse Visserijfeesten.

De huidafdrukken zullen gebruikt worden als basis om tegeltjes te ontwerpen. © Stad Nieuwpoort

“Het mooie aan dit verhaal is dat zij ons allen de kans geeft om deelgenoot te worden van haar kunst. Ik roep iedereen in Nieuwpoort dan ook op om deze unieke kans met beide handen te grijpen en mee te werken aan dit unieke kunstproject. Samen drukken we letterlijk en figuurlijk een artistieke stempel die de tand des tijds zal doorstaan”, vertelt burgemeester Geert Vanden Broucke van Nieuwpoort.

Tegeltjes

Alle huidafdrukken worden nadien door Selva Aparicio verwerkt in kleine mallen, die als basis dienen om tegeltjes te ontwerpen. Die tegels zullen dan weer onderdeel vormen van het kunstwerk dat ze de komende maanden creëert voor Stad Nieuwpoort, naar aanleiding van Beaufort 2024. De precieze locatie waar het werk komt te staan, wordt de komende weken in nauw overleg met de kunstenaar bepaald.

De achtste editie van Beaufort, kunsttriënnale aan zee, vindt plaats van 30 maart tot en met 3 november 2024. De kunstinstallatie die Selva Aparicio voor Nieuwpoort vervaardigt, zal nadien op permanente basis deel uitmaken van het Beaufort Beeldenpark.