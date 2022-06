SINKSEN22 is meer dan feesten en brengt ook kunst

Behalve veel feestgedruis met tientallen optredens, dansinitiaties en dj’s op meerdere locaties in de stad, is er met SINKSEN22 ook plaats voor ingetogen en hoopvol genieten van een klassiek concert of een tentoonstelling: dit op enkele iconische plaatsen in de stad: de Vonke, Broeltoren 1 en het Karmelklooster.

Tijdens het Sinksenweekend zijn er 29 tentoonstellingen te zien. Wij selecteerden er drie.

Her Fotocollectief PxL stelt tentoon in het karmelietessenklooster. “Normaal zijn de poorten van het Karmelietessenklooster op de Grote Kring hermetisch gesloten. Tijdens de feesten wordt hierop een uitzondering gemaakt. De overblijvende zusters zetten hun deuren open voor onze tentoonstelling ‘Playtime””, zegt voorzitter Jozef Lievens van het Kortrijkse Fotocollectief PxL.”Ook een unieke gelegenheid om deze bijzondere locatie te bezoeken.” De tentoonstelling ‘Playtime’ is te zien op 4, 5, 6, 11 en 12 juni in het Karmelietessenklooster op de Grote Kring 4in Kortrijk, telkens van 14 tot 18 uur. De toegang is gratis.

Stefanie Tack, Ellen Van Overschelde, Anja Decaluwe, An Vanhaute, Jan Verhulst, Wim Van Craen. Ontbreken op de foto Greet De Meyer, Valerie Ostyn, Benny Decoster, Dimitri Dias, Lode Waerlop. © (Foto GF)

Op 4 en 5 juni tonen 11 fotografen hun eindwerk in De Vonke in Heule. Na een mooi opleidingstraject tot fotograaf bij CVO Scala West-Vlaanderen mogen 11 cursisten hun eindwerk voorstellen. Ze doen dat onder de noemer Fototentoonstelling FTGRF. Dat staat voor zowel fotograaf als fotografie. Zo toont Lode Waerlop, die gedreven is door de natuur, een fotoreeks rond fossiele brandstoffen. “We staan niet bij stil welke impact dat heeft op ons milieu”, zegt Lode. “Ik toon beelden die gebaseerd zijn op reële situaties. Ze kregen van mij een humoristische cartooneske toets. Steeds is er een klik en vaak klinkt er een lach”, vertelt Greet De Meyer. An Vanhaute vroeg zich af welk proces een groente ondergaat voor het thuis op je bord ligt “Ik toon in ‘From Field to Fork’ het proces van oogsten op het veld tot aanvoer naar de fabriek. Van productie naar verpakking en van transport tot in de winkel.”

Wim Van Craen vindt dat als je jong bent, het leuk is om te kunnen dromen en te fantaseren. “Stel dat je de kans krijgt om eens echt in je fantasie te staan, dat vraag ik me af.” Met ‘Vervlogen tijd’ wil Jan Verhulst aantonen hoe snel de tijd kan gaan. “Je ziet je kinderen groot worden maar vele ouders beseffen te laat dat ze er te weinig van genoten hebben en dat het zo snel ging. Om hier eens bij stil te staan heb ik dit proberen samen te vatten in een leuke reeks beelden. Even genieten is de boodschap.” Ellen Van Overschelde toont ‘De aandoening’. “Het niet perfecte lichaam, de pijn, …. Vaak is het niet altijd duidelijk en zichtbaar omdat iemand met een aandoening ook een perfect normaal leven kan leiden. Met dit project wil ik de toeschouwer meenemen in mijn verhaal dat gezondheid o zo belangrijk is.” Verder bestaat de groep van 11 cursisten die fotograaf werden uit Anja Decaluwe, Valerie Ostyn. Stefanie Tack, Benny Decoste en Dimitri Dias. De kunstwerken zijn te bezichtigen op 4 en 5 juni telkens van 10 tot 17 uur in het Ontmoetingscentrum De Vonke aan het Lagaeplein in Heule.

Philippe Moerman, Nathalie Pontgneis en Sarkis Baghramyan. © (Foto GF)

De Broeltorens zijn altijd de uitstraling van Kortrijk geweest. Doorheen de jaren bleven ze een gevestigde waarde langs Leie. Nu met de vernieuwde Leieboorden zijn ze meer dan ooit hedendaags en dé plaats om er te zijn. “Nu de sombere pandemieperiode voorbij is, kan er weer gefeest worden. Net zoals honderd terug in de Roaring Twenties is het tijd om elkaar te ontmoeten, te genieten, terug hoopvol positief te zijn”, zeggen Philip Moerman en Nathalie Pontegnies. In de expo REVIVE toont Philip Moerman zijn sculpturen. Nathalie Pontegnies toont glassculpturen en mixed media en Sarkis Baghramyan zijn foto’s. “Je zal oud maar vooral veel nieuw beeldend werk zien. Er is ook een kunstevenement ten voordele van Oekraïne.” De tentoonstelling is te zien op 4, 5 en 6 juni van 9 tot 18 uur.

Raadskelder

Tijdens SINKSEN22 organiseert Ondergrond vzw samen met fotograaf en curator Stefaan Temmerman de foto-expo ‘Muziek beroert’ van lokaal fototalent met een hart en passie voor muziek. Een expo van bandfoto’s, concertfoto’s, een glunderend publiek, close-up’s van die trillende bassdrums, een verlaten concertzaal, het tourleven, uitzinnige fans, het repetitiekot en meer want ‘Muziek beroert’! Aan de muziekbar kan je lekker napraten over de werken en muziek. De tentoonstelling is te zien op 4, 5 en 6 juni van 13 tot 18 uur.

Onze-Lieve-Vrouwekerk

Op Pinkstermaandag 6 juni brengt het Kortrijks Vocaal Ensemble The Speres, een A Capella concert in de Onze-Lieve-Vrouwekerk. Een mystiek programma opgebouwd rond de muziek van Arvo Pärt, Kurt Bikkembergs en Ola Gjeilo waarbij de link naar de vroege vocale traditie, het gregoriaans, nooit veraf is. Drie nog levende componisten die in hun eigen regio, respectievelijk Estland, Vlaanderen en Noorwegen en ver daarbuiten heel vaak worden uitgevoerd. Het gregoriaans is vanzelfsprekend universeel. De werken worden in gevarieerde opstelling gebracht zodat de klank van elk werk optimaal tot haar recht komt. Het Kortrijks Vocaal Ensemble onder leiding van Wim Verdonck, staat samen met contratenor Pieter Depraetere, garant voor een kort maar intens vocaal programma.

De concerten zijn te beluisteren om 14.30, 16 en 17.30 uur. De toegang is gratis.