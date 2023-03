Provincie gaat kunstwerken uitlenen aan musea: “Zo kan ook het grote publiek ervan meegenieten”

Binnenkort zal de Provincie een deel van hun kunstwerken beschikbaar stellen voor bruikleen aan musea. Dat liet gedeputeerde Sabien Lahaye-Battheu weten na het voorstel van provincieraadslid Kurt Himpe (N-VA).

De Provincie heeft ongeveer 1.400 kunstwerken in haar bezit. Een deel daarvan is historisch verworven, andere werden in de loop der jaren aangekocht door het provinciebestuur. De kunstwerken dienen nu vooral om provinciale gebouwen te verfraaien, zoals de gouverneurswoning, kastelen en het Provinciaal Hof. “Het ruime publiek kan daar zelden tot niet van meegenieten, dat is zonde”, klonk het bij raadslid Kurt Himpe.

Inventaris

Gedeputeerde voor Erfgoed Lahaye-Battheu ging volledig akkoord met die visie: “Er bestaat vandaag al een inventaris van al de kunstwerken in ons patrimonium. Nu is het bedoeling om na te gaan welke effectief in aanmerking komen om uit te lenen aan musea. Voor onze nieuwe, aangekochte werken kan dat eventueel zelfs over een langdurige of permanente bruikleen gaan, met historische werken moeten we iets voorzichtiger omspringen. Maar voor een gelegenheidstentoonstelling moet dat zeker ook lukken. We zijn er dus mee bezig om een actief bruikleenbeleid uit te tekenen.”