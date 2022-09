Opvallend: West-Vlaamse mediakunstenaar toont met openbare camerabeelden hoe de ‘perfecte’ Instagramfoto tot stand komt

The Follower, zo heet het project waarmee de van Anzegem afkomstige kunstenaar Dries Depoorter de realiteit achter de ogenschijnlijk spontane Instagramfoto’s toont. Hij startte het initiatief een kleine twee weken geleden op en hield met behulp van livestreamcamera’s drukke plekken in Groot-Brittannië en de Verenigde Staten in de gaten. Op die manier wil hij ons met ons eigen gedrag confronteren.

Iedereen kent het wel: de op het eerste zicht picture perfect-plaatjes op sociale media, waar de puzzel elke keer opnieuw wonderbaarlijk mooi samenvalt en werkelijk geen enkel detail op de foto uit de toon valt.

In werkelijkheid wringen gebruikers – influencers én modale burgers – zich in alle mogelijke bochten om het tafereel, bijvoorbeeld een romantische kus op een schilderachtige plek of een stoere pose op Times Square in New York City, er zo foutloos mogelijk te laten uitzien.

Publiek toegankelijke beelden

Die foto’s neemt mediakunstenaar Dries Depoorter, afkomstig van Anzegem en broer van Magnum-fotografe Bieke Depoorter, als uitgangspunt van zijn nieuwste project. Met The Follower toont hij de foto’s die op Instagram verschenen zijn en plaats hij daaronder de camerabeelden die tonen hoe het bewuste beeld tot stand kwam.

Op de videobeelden zie je mensen rustig rondkijken waar ze best hun pose aannemen, welke hoek de beste is of tientallen foto’s nemen om uiteindelijk het beste beeld te selecteren en met filters verder te pimpen.

Dries Depoorter. © FB Dries Depoorter

De Anzegemnaar maakte gebruik van publiek toegankelijke camerabeelden. “Die voor iedereen via het internet te raadplegen zijn”, zegt hij in VTM Nieuws. Ook de Instagram-foto’s komen van openbare profielen. “Ik heb wekenlang videobeelden opgenomen en daarna Instagram gescrapet op foto’s die op dezelfde plekken gemaakt zijn. Met de juiste software kon ik de mensen terugvinden die de foto’s gemaakt hebben.”

De eerste compilatievideo, die hij afgelopen maandag verspreidde, was een schot in de roos. Het filmpje wordt massaal bekeken en The Follower wordt ook door de internationale pers opgepikt. Bedoeling is om er de komende weken nog meer te lossen.

The Flemish Scrollers

Vorig jaar zorgde Dries’ project The Flemish Scrollers voor de nodige controverse. Daarin verspreidde hij automatisch beelden van op hun smartphone tokkelende parlementsleden via sociale media. Dat zorgde voor wat kritiek dat hij de privacy van politici zou schenden of de antipolitiek aanwakkerde.

Volg Dries Depoorter op Instagram.