Ontdek de 57 ‘Meesterwerken van de Zee’

Bij het voormalige atelier van wijlen Luc Peire in Knokke werd het kunsttoerismeproject ‘Meesterwerken van de Zee’ voorgesteld. Luc Peire is een van de twaalf kunstenaars die voor dit project door curator Annelies Ysebaert geselecteerd werden. Driehonderdvijftig viewmasters verspreid over de kust vertellen hun verhaal.

Het project Meesterwerken van de Zee – een initiatief van Westtoer, Toerisme Vlaanderen en tal van andere partners – heeft de ambitie om de vele kunstschatten aan de Vlaamse kust in de kijker te zetten. Curator Annelies Ysebaert selecteerde 12 kunstenaars en in totaal 57 meesterwerken die de zee en de kust als thema hebben. “Sommige kunstenaars waren echte kinderen van de zee en hebben ook echt aan de kust gewoond, anderen werden er steeds weer toe aangetrokken”, zegt Annelies Ysebaert.

“Het gaat om Anna Boch, Vigor Boucquet, Marcel Broodthaers, Jean Brusselmans, Paul Delvaux, James Ensor, George Grard, René Magritte, Frans Masereel, Luc Peire, Constant Permeke en Léon Spilliaert. We presenteren de meesterwerken op een unieke manier aan het publiek via 130 opstellingen met in totaal 350 nostalgische viewmasters, verspreid over de volledig kustlijn.” De beelden die op de viewmasters te zien zijn, zijn telkens gekoppeld aan de locatie waar ze liggen en de kunstenaar die er een link mee heeft.

Zo zul je in Knokke-Heist bijvoorbeeld werk van Luc Peire zien en in Oostende van James Ensor. De werken zelf kan je ofwel in hun ‘natuurlijke’ omgeving bewonderen, zoals een kerk of het Kursaal, terwijl andere dan weer worden tentoongesteld in een museum dat volledig gewijd is aan de betrokken kunstenaar. Van sommige kunstenaars kan het authentieke atelier of voormalige woonhuis verkend worden, zoals in het geval van Luc Peire in Knokke.

Daarnaast ontwikkelde het provinciebedrijf Westtoer een belevingsgids voor volwassenen met uitleg over de kunstenaars en hun werken, een doeboek voor kinderen en een luisterverhaal. Deze publicaties worden gratis ter beschikking gesteld via de toeristische diensten en de deelnemende musea. Voor elk van de 12 geselecteerde kunstenaars is er bovendien op de website www.dekust.be een video te bekijken die duiding geeft over zijn of haar leven en werk.