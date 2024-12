Ontdek de Meesterwerken van de Zee: Westtoer en Toerisme Vlaanderen lanceren uniek project

Met het nieuwe project Meesterwerken van de Zee willen Westtoer, Toerisme Vlaanderen en tal van partners de vele kunstschatten over onze kuststrook in de verf zetten. Op liefst 130 locaties vertellen 350 viewmasters het verhaal van 57 topwerken die de zee en de kust als thema hebben. Wij lichten er drie blikvangers uit.

Hôtel des Dunes – Paul Delvaux

Paul Delvaux en onze kust, het is een perfect huwelijk. Zo valt er in het Casino Kursaal in Oostende een schilderij van liefst 26 meter op 5 van zijn hand te bewonderen en in Sint-Idesbald bij Koksijde is er zelfs een volledig museum aan de Brusselaar gewijd. Hôtel des Dunes is nog zo’n pareltje van zijn hand. Hij roept er een mysterieuze sfeer op waarin een leegstaand hotel in de duinen centraal staat. De desolaatheid van het tafereel werkt prikkelend en laat de kijker zich afvragen welke verhalen en geheimen deze plek herbergt.

© Stichting Jenny & Luc Peire

Marine – Luc Peire

De in 1916 in Brugge geboren Luc Peire had een stevige boon voor onze Noordzeekust. In Marine, geschilderd in 1947, benadert de schilder de zee vanuit een abstracte visie. Met strakke horizontale lijnen geeft hij de oneindigheid van de zee weer, terwijl de verticale structuren een gevoel van diepte en balans opwekken. De subtiele kleurcontrasten en eenvoudige vormen bij de schepen weerspiegelen de kalmte die de zee kan teweegbrengen. Het werk is in Knokke-Heist te bewonderen, waar Peire ook zijn atelier had.

© Collectie Mu.Zee – Stad Oostende

De Baden in Oostende – James Ensor

Ensor is Oostende. En Oostende is Ensor. Deze pionier van het Belgische symbolisme en expressionisme is niet alleen bekend van zijn groteske en carnavaleske maskers, maar ook vanwege zijn satirische blik op het kusttoerisme van weleer. Dat komt ook in De Baden in Oostende uit 1890 tot uiting. Deze ingekleurde ets legt de badcultuur van eind negentiende eeuw vast en biedt de kijker tal van blikken. De vele personages vormen tal van tafereeltjes, terwijl ze samen tot een indrukwekkend panorama uitgroeien. Te ontdekken in, hoe kan het ook anders, Oostende.

