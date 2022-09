Oekraïense kunstenares exposeert in ReCycle: “Olga’s kunst hangt zelfs bij Zelensky aan de muur”

In ReCycle, het sociale fietsatelier dat wel vaker dienst doet als expositieruimte, kan je kijken naar de tentoonstelling ‘Vrouwen Front’, met werken van de Oekraïense Olga Adam. “Haar werken zijn een ode aan de moed van de Oekraïense vrouwen in deze voor hen ongemeen zware oorlogstijden”, aldus Robert Van Rootselaar van ReCycle.

Het verhaal van Olga Adam, geboren in Kharkov, is typisch voor wat heel wat Oekraïense vrouwen de voorbije maanden meemaakten. “Olga vluchtte vanuit Kiev, waar ze woonde, naar het Westen en belandde eind april in opvangtehuis Ons Volk in Bredene. Sinds kort woont ze in een kleine flat in Bredene Duinen en heeft ze zich weer volop op haar artistieke carrière gestort”, zetten Robert Van Rootselaar en echtgenote Chrisi het verhaal van de oorlogsvluchteling in.

“Olga belandde onlangs via het Sociaal Huis bij ReCycle. Ze wilde leren fietsen, maar van het een kwam het ander. Toen ze ontdekte dat we hier regelmatig tentoonstellingen organiseren, zette ze zich meteen aan het werk. In geen tijd, enkele weken tijd eigenlijk, schilderde ze enkele tientallen doeken bijeen”, steekt Chrisi, zelf kunstenares, haar bewondering niet onder stoelen of banken.

“De inspiratie komt van de vele vrouwen die aan het thuisfront in Oekraïne hun mannen aan het echte front steunen”

De tentoonstelling kreeg de titel ‘Vrouwen Front’ mee. “De inspiratie voor deze reeks werken komt van de vele vrouwen die aan het thuisfront in Oekraïne hun mannen aan het echte front steunen. Als die strijders iets nodig hebben (medicijnen, een drone, een auto, voedsel), bellen ze naar huis en proberen hun vrouwen dat te regelen.”

“Het zijn stuk voor stuk moedige vrouwen, die bovendien nog eens de zorg voor de rest van de familie (kinderen, grootouders, ouders) op zich hebben genomen.” Haar bewondering voor die Oekraïense vrouwen resulteerde in een reeks werken waarin ze centraal staan. “In hun ogen gaat telkens een enorme innerlijke kracht schuil. Ze dragen ook allemaal een bloemenkrans, het symbool van de overwinning volgens Olga”, pikt Chrisi in.

Biënnale van Venetië

Olga Adam is volgens Robert niet zomaar een kunstenares. “Ze studeerde aan de kunstacademie van Kharkov en woonde de voorbije jaren niet alleen in Kiev maar in verschillende landen. Ze heeft ook een historische opleiding genoten en zette tentoonstellingen met eigen werk op in Europa en Azië. Ze nam in het verleden ook al deel aan de Biënnale van Venetië. Haar schilderijen bevinden zich in heel wat privécollecties en sieren zelfs het kantoor van de Oekraïense president Zelensky. Eigenlijk hebben we hier dus werken hangen van een gerenommeerde kunstenares”, besluit Robert trots.

Hoewel ze zich weer volop op haar artistieke productie geworpen heeft, probeert Olga zich intussen ook wat te integreren in Bredene. Haar kennis van het Engels is nog wat beperkt, maar in onder meer De Don Boscoschool en de Vrije Basisschool Duinen gaat ze regelmatig les geven aan Oekraïense kinderen, die de voorbije maanden ook richting België vluchtten. “Zo maak ik me hier ook nog nuttig”, besluit Olga.

