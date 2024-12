Kerstexpo met werken van Wouter Baesen en Grietje Goossens

Voor de derde keer al exposeren (hobby)kunstenaars Wouter Baesen en Grietje Goossens samen hun werken in Tielt. Vanaf zaterdag 14 december kan je twee weekends op rij terecht in het pand net naast Wouter’s Kwaliteitsvis. Nieuw is dat er twee werken per opbod verkocht worden voor het goede doel.

Je kan er de keramieken beeldjes van Wouter Baesen bewonderen, net als de schilderijen van Grietje Goossens. Beide kunstenaars verkopen een werk voor het goede doel. “Iedereen kan een schriftelijk bod doen op de twee werken”, legt Grietje uit. “De hoogste bieder gaat op het einde van de expo naar huis met het werk. Hoe meer er geboden wordt, hoe liever, want het bedrag schenken we integraal aan de Stichting Me To You en aan KKF&Co.” Zowel op zaterdag als op zondag zijn bezoekers welkom tussen 10 en 12 uur en tussen 14 en 18 uur. De expo vindt plaats op de eerste verdieping van het pand op de Markt 40, waar ooit café Bridge gevestigd was. Er komt een plakkaatje ter aanduiding op de stoep.

