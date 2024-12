“We dromen al lang van een tweede winkel”: Wouter’s Kwaliteitsvis is al 35 jaar vaste waarde in Tielt

Al sinds 1990 is Wouter’s Kwaliteitsvis een naam als een klok in Tielt. “Toen we startten, verklaarde iedereen me zot”, zegt Wouter Baesen (65). “Maar er was een gat in de markt en daar ben ik in gesprongen.” Ondertussen is het zoon Pieter (36) die de leiding van de zaak heeft. In 2025 bestaat zaak 35 jaar en staat Pieter tien jaar aan het roer. Er zijn 15 vaste medewerkers en door de aankoop van aanpalende panden is de oppervlakte van de zaak ook vermenigvuldigd. Ook met eindejaar staat het team opnieuw klaar voor de vele klanten.

Wouter Baesen, die zijn eerste levensjaren in Wingene sleet maar daarna altijd in Tielt woonde, is kok van opleiding en werkte in het Sint-Andriesziekenhuis. In een pand op de Markt, waar vroeger nog een naaiboetiek was, zag hij de ideale locatie om een eigen zaak te starten. Een vishandel. “Iedereen verklaarde me zot, maar we waren meteen goed vertrokken. In die beginjaren verkochten we vooral verse vis, het aantal bereidingen was toen nog maar tien procent van de omzet. Dat ligt nu op 70, de verse vis vult die andere 30 procent in.”

Wouter schoolde zich bij via demo’s, ging ook regelmatig kijken in andere winkels waar hij “het beste meebracht.” “Je moet je constant trachten te verbeteren”, is het devies van de stichter van de zaak.

Neckermann-pand

In 2007 was café Bridge er al bijgekomen en toen verdubbelde de oppervlakte al. Vier jaar geleden breidde de zaak ook gevoelig uit. Café Ter Halle en het pand waar Neckerman huisde, kwamen erbij. “Ter Halle hadden we eerder al gekocht en weer verkocht, omdat er toen nog een huurcontract mee verbonden was. Maar toen we opnieuw de kans kregen, hapten we toe”, zegt Wouter. Het was Pieter die de koop van het Neckermann-pand, links als je naar de zaak kijkt, wist te forceren. “Het was eigendom van een oudere dame uit Kortrijk. We hadden al vaker gepolst, maar ze wilde niet van een verkoop weten. Ik ben toen met taartjes naar Kortrijk afgezakt, heb er onze ambities uit de doeken gedaan en de dame ging met de zegen van haar kinderen uiteindelijk akkoord.”

Kwaliteitslabel

En ondertussen is Wouter’s Kwaliteitsvis, dat volgend jaar dus 35 jaar bestaat, in vrijwel niets meer te vergelijken met de zaak uit 1990. “Met onze 15 medewerkers hebben we hier nu ook voldoende ruimte om te werken.” Het assortiment is ook flink uitgebreid, want er wordt ondertussen veel meer verkocht dan vis en de bijhorende bereidingen. “De mensen zijn ook veranderd. De tijd dat iedereen at wat moeders pot schafte, is voorbij. Je ziet hier soms een gezin binnenkomen waar voor ieder gezinslid iets anders wordt gekozen. Dat kan nu ook allemaal. We hebben een uitgebreide foodstore en verkopen nu ook vleesgerechten, van spaghetti tot balletjes in tomatensaus.”

Allemaal supervers bereid. “Zelf heb ik aan Spermalie gestudeerd”, zegt Pieter. “Maar ook vrijwel iedereen die hier werkt, is kok.”

“Onze producten liggen al in 23 supermarkten en er is een wachtlijst”

Je vindt de producten van Wouter’s Kwaliteitsvis ondertussen ook al in heel wat supermarkten. “De concurrentie komt van daaruit, maar zij kunnen nooit zo vers werken als wij wel kunnen”, zegt Pieter. “Daarom besloten we zelf de stap te zetten naar die supermarkten. We zijn begonnen bij AD Delhaize in Roeselare, ondertussen leveren we al aan 23 winkels en er is nog een wachtlijst. De producten dragen er onze eigen naam, zo krijgen we ook naambekendheid tot ver buiten de stadsgrenzen. We zijn een kwaliteitslabel en dat merk je dan bijvoorbeeld met de feestdagen. We krijgen bestellingen van ver buiten Tielt, mensen die ons kennen van de supermarkt. Maar ook door het jaar hebben we klanten die van wat verder, zeker ook uit de regio Maldegem en Aalter, komen. Ik schat dat 30 procent van onze omzet al uit die streek komt. Alles blijft hier ook in onze zaak gebeuren. We hebben wel een opslagruimte in Ruiselede, maar alle bereidingen gebeuren hier in Tielt. Ook het verpakken en het uitvoeren doen we zelf. We houden dat liever allemaal in eigen handen.”

Tandje bij met eindejaar

Pieter nam in 2015 de leiding over van zijn pa, dat gebeurde zoals de familie zelf is: zonder veel poeha. Ook Ine, de echtgenote van Pieter die zelf jarenlang De Smaak van Kaas runde, werkt in de zaak. Net als zus Astrid die uit de hotelsector komt. “Maar we hebben ook een team waarop we echt kunnen rekenen. We betrekken ze in al onze beslissingen. Als we voor iets willen gaan, dan overleggen we eerst. Want het is toch maar werkbaar als iedereen er achter staat. We willen er ook de familiale sfeer in houden. We werken ook altijd mee, van ’s morgens tot ’s avonds en zeven op zeven. Enkel op zondagnamiddag wordt hier niet gewerkt.”

“Fruits de mers liggen goed in de markt, ook de koude schotel is helemaal terug, ongelofelijk hoeveel we er verkopen”

Met de eindejaarsfeesten moet nog een tandje bijgestoken worden. “Van 1 tot 5 januari zijn we gesloten, maar de tien dagen ervoor is het volle bak. Maar daarna kunnen we samen met onze mensen wat genieten van welverdiende rust. Wat er goed verkoopt? Fruits de mers liggen dan goed in de markt, ook de koude schotel is helemaal terug, ongelofelijk hoeveel we er verkopen. We concentreren ons ook steeds meer op klassiekers, je moet ook niet te veel willen aanbieden. De feestdagen zijn belangrijk, maar ze maken ons jaar niet. En we willen altijd kwaliteit en service blijven bieden, daarom zetten we er ook een maximumcapaciteit op.”

Tweede winkel?

En zijn er nog toekomstplannen? “We dromen eigenlijk al lang van een tweede winkel. Een paar jaar geleden stonden we er al dicht bij. En eigenlijk is het ook vrij makkelijk te realiseren. De productie kunnen we hier verzorgen, net zoals we dat voor de supermarkten doen. We moeten gewoon een geschikt pand op een goede locatie vinden. Net over de grens in Oost-Vlaanderen, waar we al heel wat klanten hebben, zou geen slecht idee zijn. Misschien komt het er wel snel van. Misschien wel in Aalter, waar ik met mijn gezin woon”, besluit Pieter.