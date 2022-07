Floris Boccanegra start crowdfunding voor kunstproject The Debt: “Eén ton ijs naar top IJslandse vulkaan brengen om ‘schuld’ te vereffenen”

Voor zijn nieuwste kunstperformance ‘The Debt’ zal Floris Boccanegra één ton ijs terugleggen op de IJslandse vulkaan Ok. “Dat is de hoeveelheid ijs die ik, volgens een Carbon Footprint-calculator, laat smelten door met het vliegtuig naar daar te gaan”, aldus de Roeselarenaar, die daarmee de absurditeit ervan wil aantonen. Om het laatste deel van zijn project te bekostigen, is hij een crowdfunding gestart.

“Ik heb lang getwijfeld om deze crowdfunding op te starten, maar IJsland is heel duur en ik heb al mijn eigen middelen al aangesproken ervoor”, aldus Floris Boccanegra (34). “Om kosten te sparen, zal ik tijdens mijn performance zelfs slapen in de 4×4 die ik huur. Het zou leuk zijn mochten de mensen mij steunen in de kosten voor een topnatuurfotograaf (Jeroen Van Nieuwenhove, red.) om het hele project in beeld te brengen. Let wel, dat moeten ze niet gratis doen, ze krijgen iets in ruil voor hun bijdrage (meer info via link onderaan dit artikel, red.).”

‘Schuld’ inlossen

Zijn nieuwe project is ‘The Debt’, een kunstperformance die zal plaatsvinden op de Ok-vulkaan (1.198 meter) in IJsland. “Een symbolische plaats, omdat daar in 2014 door de stijgende temperaturen de eerste IJslandse gletsjer volledig wegsmolt. Boven op de Ok zal ik één ton ijs leggen, de hoeveelheid ijs die ik, volgens een Carbon Footprint-calculator, laat smelten door met het vliegtuig naar daar te gaan. Daarmee los ik dus mijn ‘schuld’ in. Dit project benadrukt de absolute noodzaak van beleids- en wetswijzigingen voor vervuilende industrieën en kaart specifiek de misleidende praktijk aan, waarbij vervuilende bedrijven proberen om de aandacht van hun eigen ecologisch impact af te leiden door ons, de burgers, te wijzen op onze impact en hoe wij het beter kunnen doen. Zonder daarbij zelf werk te maken van hun eigen impact, die veel groter is.”

“Vervuilende industrie wil aandacht eigen ecologisch impact afleiden naar ons”

“Hoe het idee voor The Debt ontstaan is? Begin 2021 was ik bezig met de voorbereiding van een project in IJsland. Terwijl ik mijn vlucht boekte, werd mij gevraagd of ik de CO2-uitstoot van het vliegtuig deels wou ‘neutraliseren’. Daardoor was ik meteen benieuwd naar de werkelijke impact die ik zou hebben en via een Carbon Footprint-calculator bleek dat één ton ijs te zijn. Voelde ik me slecht nu ik dat wist? Neen. Of ik nooit meer een vliegtuig zal nemen? Neen. Waarom had ik dan die vreemde gewaarwording dat iemand me schuldig probeerde te doen voelen voor het nemen van die vlucht?”

Uitvinding van BP

“Getriggerd door dit gevoel besloot ik wat dieper in te gaan op het concept van de Carbon Footprint en wat ik te weten kwam, verbaasde mij enorm. Die Carbon Footprint werd in 2004 uitgevonden door… oliemaatschappij British Petroleum (BP), niet door een of andere ecologische organisatie. Het was dus een verraderlijke, maar heel succesvolle poging om de aandacht af te leiden van hun eigen vervuiling door ons te wijzen op onze eigen impact. De absurditeit van die situatie, een oliegigant die mij gaat zeggen hoe ik beter zorg kan dragen voor de natuur terwijl ze zelf gewoon blijven vervuilen, deed mij besluiten om mijn oorspronkelijke IJslandproject te laten varen en mij te focussen op ‘mijn schuld’. Om die absurde praktijken aan te kaarten, besloot ik dus om een even absurde performance te doen.”

Floris Boccanegra trekt begin september naar IJsland voor zijn project. “Vanaf maandag 5 september zal ik gedurende vijf dagen in totaal 1.000 liter smeltwater (afkomstig van IJslandse gletsjers) opvangen, in het dorpje Borgarnes opnieuw invriezen in 200 ijsstaven van elk 5 kg en die persoonlijk terugleggen op de Ok, waar tot 2014 de Okjokull-gletsjer lag. Als de laatste ijsklomp op de Ok ligt, is mijn schuld vereffend en is de performance gedaan”, besluit Floris, die al twee maanden vier dagen op zeven aan het trainen is voor dit project.

Floris steunen kan via www.indiegogo.com/projects/the-debt-kunst-performance-in-ijsland#/