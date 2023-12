Ensor voor kinderen op expo in Fort Napoleon

Kinderen kunnen vanaf zaterdag uitgebreid kennis maken met de wereld van James Ensor tijdens een doe-expo in het Fort Napoleon. Met werk van illustratrice Thaïs Vanderheyden, de stem van David Galle en een zoektocht naar maskers. De viertalige expo is te bezoeken tot het einde van de paasvakantie.

Het Fort Napoleon heeft een traditie met interactieve expo’s voor kinderen. “Er was eerder al een editie van Grote Kunst voor Kleine Kenners en uiteraard waren hier al talloze expo’s rond de Spiekpietjes”, zegt Gagik Aghvinyan (Toerisme Oostende), verantwoordelijke voor de praktische kant van de expo.

Thaïs Vanderheyden

“Dit keer is het nieuwe boek van Thaïs Vanderheyden rond de werken van James Ensor de aanleiding. Op de bovenverdieping staan dertien grote werken van haar centraal. Die verwijzen naar schilderijen van Ensor, zoals de Bloemenhoed of de taferelen met maskers. De bezoeker wordt op sleeptouw genomen door het hoofdpersonage Arno de heremietkreeft. Maar uiteraard leer je ook veel bij over Ensor.” De bezoeker wordt begeleid door de stem van comedian David Galle, die per visual uitleg geeft. Een meerwaarde is dat er ook een afbeelding van het originele werk naast hangt. “Er is onder meer voorzien dat je hier selfies kunt nemen of met de familie een groepsportret maken in een van de schilderijen”, weet Gagik.

Actief

Voor het tweede deel van de expo daalt men af naar de kelders van het Fort Napoleon. “Hier moeten de kinderen zoveel mogelijk maskers zoeken. Dat doen ze in verschillende decors: de winkel van Ensor, zijn atelier, het strand, de kade en Bal du Rat Mort. In deze vscènes gaan de kinderen op zoek naar de maskers van Ensor. Wie de opdracht tot een goed einde brengt, krijgt een geschenkje.”

De doe-tentoonstelling is voor veel bezoekers wellicht een eerste kennismaking met James Ensor. Er is, voor het eerst, ook gedacht aan anderstaligen met een audiogids in het Nederlands, Frans, Duits en Engels. De expo Grote Kunst voor Kleine Kenners / Ensor is elke dag open van 16 december tot 14 april (einde paasvakantie), behalve op maandag. De toegang bedraagt 11 euro (volwassenen), 9 euro (kinderen 6-12 jaar) of is gratis (kinderen tot 6 jaar). Er zijn ook groepstarieven. (EFO)