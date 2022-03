De Panne lanceert oproep om zelf kunstwerk of voorwerp tentoon te stellen

Lokaal bestuur De Panne lanceert samen met Eric Haerhout een oproep aan alle Pannenaars om zelf een kunstwerk of voorwerp tentoon te stellen in de expo ‘The Private Collection 2.0 – ‘Stukken van Pannenaars”.

Vorig jaar vond de expo The Private Collection voor de eerste keer plaats in de Sint-Pieterskerk. De kunstexpo, een initiatief van Pannenaar Eric Haerhout, met een groot aantal unieke werken van bijzondere en gekende kunstenaars, kon op heel wat belangstelling rekenen. De expo was een groot succes en daarom wordt er vanaf de paasvakantie een vervolg gebreid aan het oorspronkelijke idee. Vanaf zaterdag 2 april tot en met zondag 1 mei kun je in de Sint-Pieterskerk opnieuw een unieke verzameling van kunstwerken bezoeken, in een nieuw concept: The Private Collection 2.0 – ‘Stukken van Pannenaars’.

De exclusieve en gevarieerde expo weerspiegelt een zeer selectief gekozen verzameling van kunst en antiek van private eigenaars in en rond De Panne. Het hoogtepunt is er ongetwijfeld op het einde, met een officiële verkoopveiling van de tentoongestelde kunstwerken in de Sint Pieterskerk, op 30/04 en 01/05 om 14.00u, onder het toeziend oog van een gerechtsdeurwaarder. We nodigen iedereen uit om te ontdekken welke pareltjes er schuilen in deze verzamelde collectie. Kom dan zeker een kijkje nemen. Het wordt gegarandeerd een spannende veiling!

Tijdens en na de expo van vorig jaar kwamen er vele reacties van Pannenaars die graag hadden meegewerkt omdat ze zelf waardevolle documenten, affiches, postkaarten, maquettes, schilderwerken, beeldhouwwerken … over ons lokaal bestuur bezitten. Ook deze unieke objecten worden, tijdens de eerste week van de paasvakantie, tentoongesteld én te koop aangeboden. Op deze manier wordt de ‘belle époque’ van onze badplaats opnieuw in de kijker gezet en krijgt iedereen de kans om te investeren in die waardevolle herinneringen, van de periode voor Ernest d’Arripe tot Bram Degrieck.

Elke persoon die interesse heeft om een kunstwerk of een voorwerp tentoon te stellen kan contact opnemen met Eric Haerhout (0475 41 77 37, eric@immoalabatros.be).