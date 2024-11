Bruggeling onder de loep (98): Kunstschilder Leon Vandersmissen

Onze stad zag in de voorbije eeuwen veel mensen passeren die in hun tijd grote bekendheid genoten, maar daarna in de nevelen van de geschiedenis verdwenen. Gediplomeerd gids Chris Weymeis haalt elke week zijn loep boven en vertelt het verhaal van die ‘vergeten’ Bruggelingen. Vandaag: kunstschilder Leon Vandersmissen.

Vele schilders van de zogenaamde Brugse School genieten heel wat bekendheid, maar er zijn anderen. Neem nu Leo(n) Vandersmissen die, net als zijn broer beeldhouwer Frans, in Dendermonde werd geboren en daarom ook wel tot de Dendermondse School wordt gerekend.

Verscheidene prijzen

Leon werd geboren op 20 juni 1900 in Dendermonde, maar zijn ouders vestigden zich ten laatste in 1908 in Brugge. Zijn vader Carolus Ludovicus startte toen aan de Dijver een antiekhandel, terwijl zijn moeder Josepha-Joanna Steppe zorgde voor de acht kinderen van het gezin. Leon startte in 1913 al zijn studies aan de Stedelijke Academie van Brugge en bleef er tot 1919 lessen volgen.

Zo kreeg hij er les van onder andere Flori Van Acker, toen directeur van de Academie, en van beeldhouwer Gustaaf Pickery. Leon behaalde verscheidene prijzen waaronder eerste prijs van het Leven Tekenen, eerste prijs van Expressie, tweede prijs van Samenstelling en de prijs van Aanmoediging. In 1931 stelde Vandersmissen zich zelfs kandidaat als leraar aan de Academie. Na zijn studies ging Leon verder studeren in Gent en later in zijn geboortestad Dendermonde.

Letterzetter

Leon Vandersmissen was ondertussen in 1930 gehuwd met de dertien jaar jongere Yvonne Sohie uit Assebroek. Ze kregen drie dochters, waarvan er twee op jonge leeftijd overleden. Leon was dan wel een begenadigd kunstschilder, maar hij kon van zijn werk niet leven.

Het gezin Vandersmissen-Sohie hield in de jaren 1940 het café Breughel, nu De Hollandse Viosmijn, aan de Vismarkt open. © Davy Coghe

Om die reden opende zijn echtgenote vanaf 1941 café Breughel aan Vismarkt 4 – nu bekend als de Hollandse Vismijn – en zeven jaar later café Montreal aan het Kraanplein, toen bekend als Kiekenmarkt. In 1959 verhuisde het echtpaar naar de Cesar Gezellestraat in Assebroek en ging Leon als letterzetter werken in de Brugeoise. Hij overleed op 16 november 1966 in Brugge.

Dendermondse school

In het begin van zijn carrière onderging Leon Vandersmissen een sterke invloed van de zogeheten Dendermondse School met onderwerpen als statige reuzebomen, dreven waarin het zonlicht zijdelings binnenkomt, schuiloorden in het kreupelhout, de meersen in het Scheldeland… Later evolueert zijn stijl meer naar romantisch aandoende doeken met als onderwerpen stillevens en stadsgezichten in een kenmerkend coloriet. Na de Tweede Wereldoorlog komt hij los van het romantisme en verwerft Leon een meer persoonlijke visie op de dingen. Hoewel Leons oeuvre bijzonder verscheiden is, ging zijn voorkeur toch uit naar landschappen met bossen en velden en naar stadsgezichten, vaak met licht overgoten.

(CW)