Bruggeling onder de loep: Vincent De Groof, de vliegende plafonneerder

Onze stad zag in de voorbije eeuwen veel mensen passeren die in hun tijd grote bekendheid genoten, maar daarna in de nevelen van de geschiedenis verdwenen. Gediplomeerd gids Chris Weymeis haalt elke week zijn loep boven en vertelt het verhaal van die ‘vergeten’ Bruggelingen. Vandaag: Vincent De Groof, de vliegende plafonneerder.

Precies anderhalve eeuw geleden verongelukte in Londen Bruggeling Vincent De Groof. Voor zover bekend is er hieraan dit jaar geen aandacht besteed. Ten onrechte, daarom doen we het alsnog op de valreep van dit herdenkingsjaar.

Plafonneerder

Vincent De Groof, mogelijk beter bekend als de vliegende plafonneerder, werd op sinterklaasdag 1830 in Rotterdam geboren. Mogelijk verbleef zijn vader Jan-Baptist, afkomstig uit Edegem, er omdat hij in het Hollands leger dienst deed. Hoe dan ook, kort na Vincents geboorte vestigde het gezin zich in Lichtervelde, en vanaf 2 januari 1836 aan de Cordoeaniersstraat in Brugge. Vader De Groof was actief als plafonneerder-herbergier. Al op 10 juni van datzelfde jaar was het gezin te vinden in de Vlamingstraat. Omdat het gezin bleef uitbreiden, werd er naar een nieuwe woonst uitgekeken. Die vond De Groof op 9 maart 1841 aan de Langerei. Het is op dit adres dat Vincent bij zijn vader de stiel leerde en zich tot meester-plafonneerder opwerkte. Geleidelijk aan wordt de levensloop van Vincent wat troebel. Nog in de jaren 1840 verhuisde hij naar Antwerpen en daarna naar Rotterdam, om uiteindelijk in 1859 opnieuw in Brugge op te duiken. Dit keer met vrouw en zoon. Hij was toen geen plafonneerder meer, maar besteedde al zijn tijd aan het bouwen van een vliegtoestel. Hij ontwierp in de jaren 1870 een vliegtuig zonder motor dat hij wilde uitproberen op de Kruisvest. Burgemeester Jules Boyaval weigerde dit omdat hij de dood van Vincent niet op zijn geweten wilde hebben. Vincent experimenteerde dan maar op het Maleveld in Sint-Kruis, wat op een mislukking uitdraaide. Omdat hij vreesde in zijn stad uitgelachen te worden, trok hij naar Londen, waar hij op meer begrip voor zijn uitvinding hoopte. Hij kreeg steun van wetenschappelijke kringen. De eerste proef in Chelsea was voorzien voor 29 juni 1874, weliswaar niet onder gunstige weersomstandigheden. Vincent steeg op met een luchtballon waaraan zijn vliegtuig bevestigd was. Toen hij zich losmaakte van de ballon, zweefde hij gedurende een half uur door het luchtruim en landde veilig en wel op de voorziene plaats, onder een daverend applaus en het gebulder van kanonnen.

Tweede vlucht mislukt

Op 9 juli 1874 was er een tweede vlucht voorzien, maar die mislukte. Vanop een hoogte van 25 meter viel Vincent De Groof als een steen naar beneden. Hij werd nog in allerijl naar een ziekenhuis overgebracht, maar overleed er kort na zijn aankomst. Na het opbaren van zijn lichaam brachten duizenden Londenaars een laatste groet aan de Brugse luchtvaartpionier.